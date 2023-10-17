Карьера, любовь и заработок: гороскоп на ближайшие дни

Звезды сообщают о непростом периоде, который начался с понедельника, но астрологи призывают не вешать нос и постараться взять от жизни все, к тому же, для этого есть все предпосылки, сообщает Zakon.kz.

С началом новой недели стартовали противоречивые дни, наполненные неоднозначными событиями. Однако, если идти навстречу всему происходящему с открытыми глазами, есть шанс добиться успеха. Что для этого нужно, рассказывает Bazaar.

Овны, постарайтесь взять максимальное количество дел под свое чуткое руководство, чтобы не допустить злого вмешательства третьих лиц. Ведь именно контролирование ситуации позволит вам вычислить завистников и недругов, которые задумали устроить вам темную. Речь идет не только о рабочих моментах, но и о личных.

Тельцы, в омут с головой – это не ваш сценарий поведения. Так что не стоит даже начинать практиковаться. В противном случае вы упустите истинно ценные возможности или утратите полезные контакты. Поэтому почаще включайте режим холодного разума.

Близнецы, вы рискуете поддаться мимолетному влечению или флеру легких эмоций, а затем крупно об этом пожалеть. Поэтому постарайтесь не принимать поспешных решений как в плане работы, так и в плане отношений. Лучше переспите с новыми ощущениями несколько раз. И если "отпустит", значит, вам не стоит ввязываться в ту или иную историю.

Раки, даже вы, люди, которые ценят стабильность, имеете все шансы променять синицу в руках на журавля в небе. Конечно, отказываться от перспектив не стоит, но они не должны лишать вас того, чем вы уже обладаете. Подобные противоречия и будут служить важным сигналом.

Львы, гороскоп указывает на необходимость эмоциональной перезагрузки. Ведь вас все чаще стали триггерить мелочи, тогда как по-настоящему серьезные вопросы остаются вне поля вашего внимания. А это чревато последствиями.

Девы, мысли о смене работы или места жительства продолжат одолевать вас с новой силой. Отнеситесь к этому не как к знаку, что пора действовать, а как к проверке на прочность. В вашем случае лучше не торопиться, а тщательно изучить все сценарии развития событий. Ведь есть риск продешевить.

Весы, есть вероятность, что какие-то давние отношения плавно сойдут на нет или же вовсе резко оборвутся. На этом фоне может показаться, что вы остаетесь совсем одни, но это не так. Именно на этой неделе вы почувствуете, скольким людям вы по-прежнему дороги.

Скорпион, вашему спокойствию и равнодушию к хаосу можно только позавидовать. Ведь пока другие излишне суетятся, вы продолжаете наслаждаться душевным равновесием и делать свое дело. Кстати, а ведь это и есть главный секрет поведения в столь нестабильное время. Вы молодец!

Стрельцы, вам звезды рекомендуют переключить свое внимание с материального на духовное. Да, в делах по-прежнему наблюдается застой, однако сейчас вы можете заметно поднять командный дух или же сформировать собственный позитивный настрой. Этим и займитесь.

Козероги, ваша черная полоса жизни начнет плавно перетекать в белую. А значит, количество возможностей и привлекательных предложений увеличится в разы. Вам лишь останется выбрать, в какое русло направить жизнь.

Водолеи, значительные перемены обрушатся на вас в начале следующей недели. Поэтому сейчас лучше заняться укреплением позиций: закройте долги, уладьте конфликты, инициируйте разговор по душам со второй половинкой, а также дайте себе время восстановить физические силы. Поверьте, именно ваше состояние сыграет ключевую роль.

Рыбы, у вас будет повод порадоваться, так как ваше финансовое положение начнет заметно выравниваться. Чего нельзя сказать о коммуникациях с людьми. Однако разрывать отношения и бунтовать не стоит. Ведь вы – мастер по поиску альтернатив. Так используйте это!