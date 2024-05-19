Гороскоп на ближайшую неделю подготовили астрологи

На понедельник звезды гороскопа обещают хороший день для тех, кто быстро можем закончить все начатое. Не все будет выполнено идеально, но на твердую "четверку" – вполне. Как отмечают астрологи, секрет успеха 20 мая – практичность, сообщает Zakon.kz.

Вторник, 21 мая



Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров. Поверьте, дров сегодня может быть наломано немало! Зато этот день идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил… Ну а потратить накопленные за день силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.

Среда, 22 мая

В этот день звезды гороскопа обещают особенно эмоциональный и полный общения день. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими. День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям, так что соблазн нарушить монотонность жизни будет слишком велик. Это отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений. Слишком увлекающимся натурам следует соблюдать осторожность, чтобы не зайти слишком далеко. Для остальных же актуальный совет: избегайте конфликтов и излишеств, и тогда день принесет вам максимум положительных эмоций.

Четверг, 23 мая

Звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же – лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Именно в этот день слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Пятница, 24 мая

Звезды гороскопа на стороне тех, кто не пренебрегает порядком, так что если у вас получилось прийти на работу без опоздания, вы уже на полпути к успеху! Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот: если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. В остальном же, это день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию и наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Суббота, 25 мая

Гороскоп не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Возможно, у вас будет стимул браться далеко не за все дела, однако то, за что вы все-таки возьметесь, будет для вас действительно важным. Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели. Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений и осторожных инвестиций, но не подходит для покупок и трат – начав тратить, сегодня вам будет трудно остановиться.

Воскресенье, 26 мая

Звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: сегодня любовь – это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.