Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень
Фото: pixabay
Российский стилист Александр Рогов посоветовал всем модницам иметь в запасе резиновые сапоги, сообщает Zakon.kz.
"Резиновые сапоги – самая нужная вещь на осень", – написал в своем Telegram-канале Рогов.
К публикации он приложил фото с вариантами стилизации такой обуви. Короткие и длинные резиновые сапоги можно носить с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.
Ранее Рогов назвал беспроигрышный предмет одежды на каждый день. По мнению стилиста, это белая майка.
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