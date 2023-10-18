Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень

Российский стилист Александр Рогов посоветовал всем модницам иметь в запасе резиновые сапоги, сообщает Zakon.kz.

"Резиновые сапоги – самая нужная вещь на осень", – написал в своем Telegram-канале Рогов.

К публикации он приложил фото с вариантами стилизации такой обуви. Короткие и длинные резиновые сапоги можно носить с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.

Ранее Рогов назвал беспроигрышный предмет одежды на каждый день. По мнению стилиста, это белая майка.