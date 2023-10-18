Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень

Стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень Фото: pixabay
Российский стилист Александр Рогов посоветовал всем модницам иметь в запасе резиновые сапоги, сообщает Zakon.kz.

"Резиновые сапоги – самая нужная вещь на осень", – написал в своем Telegram-канале Рогов.

К публикации он приложил фото с вариантами стилизации такой обуви. Короткие и длинные резиновые сапоги можно носить с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.

Ранее Рогов назвал беспроигрышный предмет одежды на каждый день. По мнению стилиста, это белая майка.

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления