Стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа

Фото: Telegram/Александр Рогов

Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов показал модницам, что стоит купить для обновления гардероба в осенне-зимний период, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Telegram. "Юбка из кожи или экоматериала – отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки/трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!" – подписал пост эксперт. Ранее Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона.

