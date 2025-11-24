#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа

Александр Рогов посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:41 Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов показал модницам, что стоит купить для обновления гардероба в осенне-зимний период, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Telegram.

"Юбка из кожи или экоматериала – отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки/трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!" – подписал пост эксперт.

Ранее Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона.

Елена Беляева
