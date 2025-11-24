Стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа
Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов показал модницам, что стоит купить для обновления гардероба в осенне-зимний период, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Telegram.
"Юбка из кожи или экоматериала – отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки/трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!" – подписал пост эксперт.
Ранее Рогов назвал самый стильный аксессуар сезона.
