Как отмечают Хэллоуин в разных странах

Хэллоуин – современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов. Его история началась на территории современной Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Zakon.kz расскажет в материале про смысл и историю древнего праздника.

В былые времена этот день символизировал окончание лета и наступление нового года. Согласно легенде, на Хэллоуин к власти приходит божество смерти, призывающее души умерших людей. Поэтому считается, что 31 октября грань между мирами живых и усопших исчезает, – те, кого уже не стало, приходят на землю. Традиции празднования Хэллоуина в разных странах отличаются. У каждой народности есть свои интересные особенности.

Символизм и значение праздника

Тот Хэллоуин, который празднуют сегодня, – на самом деле несколько видоизмененный праздник. Раньше он назывался Самайн и знаменовал окончание одного сельскохозяйственного сезона и наступление следующего – кельты делили год на две половины, светлую (летний период) и темную (зимний).

Как проходило празднование

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Народные гуляния затягивались на целую неделю – начинались в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считалось, что именно в это время происходит все самое мистическое. Люди верили, что в ночь Хэллоуина в мир живых проникали духи, имеющие самые злые и коварные намерения. Чтобы отпугнуть нечисть, кельты гасили свет в домах, надевали звериные шкуры и разрисовывали лица. Главной традицией в ночь с 31 октября на 1 ноября было прыгать через костер и громко петь песни непристойного характера. Для того чтобы злые духи не проникали в дома в отсутствие хозяев, на пороге оставляли отпугивающие самодельные фигурки из репы. Другие предпочитали "договориться" с нечистью по-доброму – клали угощения.

Изменения

Стремительное распространение христианской веры знаменовало окончание традиционных хэллоуинских забав. Праздник начали приравнивать к бесовщине. И в XVIII веке римский папа Григорий III окончательно решил покончить с известными всему народу языческими традициями, перенеся дату празднования День Всех Святых.

Хэллоуин в разных странах

США

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Начало подготовки к Хэллоуину здесь приходится на сентябрь. Заранее продумывают украшение домов, покупают сладости, определяются с костюмами. На полках супермаркетов появляются тематические угощения самых разных форм и размеров, декоративные тыквы. Открываются даже специализированные сезонные тематические магазины. Особой популярностью пользуются фермы, где можно купить настоящие тыквы и самостоятельно вырезать фигурки. Готовые композиции, дополненные цветами и свечами, обычно располагают на задних дворах – впоследствии устраивая в этой зоне вечеринки и дружеские или семейные посиделки. Самые популярные лакомства на Хэллоуин – это жаренное на костре маршмеллоу, несладкие крекеры, молочный шоколад. На тыквенных ярмарках устраивают катания на фермерских повозках и игры в кукурузных лабиринтах.

Мексика

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Хэллоуин здесь принято называть Днем Мертвых. Празднование длится с 1 по 2 ноября, но иногда охватывает и соседние дни. В большинстве регионов первый день посвящен памяти умерших детей, второй – взрослым. Люди верят, что мертвые раз в год возвращаются к своим домам, чтобы вновь насладиться радостью жизни, повидать близких и напитаться положительными эмоциями. Поэтому жители Мексики с радостью помогают духам перейти черту между мирами – сооружают специальные арки из желтых бархатцев в качестве символической двери. К алтарю возлагают подарки и всевозможные угощения:

цветы;

свечи;

традиционные блюда;

фрукты;

игрушки;

напитки и другое.

Два обязательных угощения – вода и хлеб, чтобы утолить голод и жажду духов, которые те испытали в долгом и сложном пути из потустороннего мира.

Боливия

Жители этой страны отмечают праздник 8 ноября. В этот день, День черепов, люди устраивают шествия с останками своих умерших предков. Такой обычай возник еще среди аборигенов. Это традиция особого почитания духов предков. Согласно легенде, каждый человек наделен не одной душой, а целыми семью. Шесть из них после смерти отправляются на небо, а оставшаяся обладает способностью возвращаться в череп покойного каждый год и видеться с близкими. Если в древние времена для традиционного ритуала встречи использовали скелет целиком, то со временем, поняв непрактичность ежегодного раскапывания могилы, люди начали отделять череп умершего родственника и бережно хранить его – а на праздник проводить церемонию.

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Германия

Хэллоуин здесь принято называть Днем Поминовения. Устраивать маскарады и праздничные шествия в этой стране не принято. В некоторых землях даже действует особый закон, запрещающий громко веселиться, – чтобы не тревожить скорбящих об умерших. Немцы приходят на могилы родственников, возлагают свежие цветы и ставят свечки. В церквях проходят службы. Пастор читает проповедь и молитву. После посещения церкви некоторые отправляются домой, чтобы организовать поминальный обед, другие предпочитают продолжать общение в общественных заведениях – кафе и ресторанах. Главное – с приходом темноты незамедлительно отправиться домой.

Китай

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В культурах стран Востока есть традиционный Хэллоуин. Во время фестиваля проводятся всевозможные религиозные обряды – ритуалы, призванные избавить души умерших от страданий, дать почувствовать себя желанными гостями на празднике, утолить их жажду и голод. В ответ жители Китая ждут соответствующую благодарность – благосклонность и защиту. На миниатюрных бумажных корабликах зажигаются фонарики – конструкции спускают на воду, чтобы осветить путь призракам, поприветствовать их должным образом. Священники в этот день поют литургии, молятся за упокой умерших.



Франция

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Хэллоуин не считается традиционным французским праздником, но все желающие могут соблюсти известные ритуалы. Начиная со второй половины октября в магазинах появляются сладости и маскарадные костюмы. Ночные клубы и другие увеселительные заведения устраивают тематические вечеринки. Витрины общественных заведений украшают в духе праздника. Многие готовятся к оживленной и страшной ночи – приходу незнакомцев, требующих с веселым криком конфеты. Другие предпочитают более спокойный тематический ужин и просмотр фильма ужасов.

Румыния

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Здесь Хэллоуин считается вампирским Новым годом. Самое популярное место для празднования – замок графа Дракулы. В нем проходят фестивали ужасов и фантастического кино. Праздничная программа начинается с экскурсии, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые. А с приходом темноты здесь устраивается грандиозная вечеринка с дискотекой и соответствующим ограничением по возрасту. Традиционные угощения: сладкая творожная выпечка, мясные биточки, грибы, замаринованные в пряном сливочном соусе, колбаски на гриле.

Как празднуют Хэллоуин в Казахстане

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Молодежь в Казахстане также активно отмечает Хэллоуин. Каждый находит в празднике и долю мистики, и долю волшебства. В качестве маскарадных костюмов жители страны выбирают сказочных персонажей, героев истории о юном волшебнике Гарри Поттере, популярных аниме и сериалов, дополняя образы соответствующими атрибутами – париками, цветными линзами, характерной бижутерией, масками с принтами и имитационным оружием.

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Рестораны и бары традиционно украшают гирляндами, надувными тыквами со светодиодами внутри, искусственными чучелами птиц, ведьмовскими котелками с распылителями цветного дыма. Общественные заведения предлагают попробовать специальное меню и принять участие в тематических вечеринках.