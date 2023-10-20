Гороскоп на пятницу

В последний рабочий день недели звезды советуют прислушаться к их рекомендациям и советам, чтобы провести пятницу продуктивно и встретить выходные в хорошем настроении, сообщает Zakon.kz.

Сегодня у Овна будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Овен может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Овну не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.

Сегодня Телец способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Телец способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Тельцу сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Близнецы могут испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Близнецы же сегодня проигнорируют первые две, сосредоточившись на последней. Их боевой настрой грозит вылиться в споры – сегодня желание Близнецов доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Близнецов: если их интеллектуальное превосходство признают, Близнецы будут полностью удовлетворены.

Залог успеха Рака в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Раку не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Раку сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Звезды советуют Льву сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Лев сегодня может смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Льву они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Деве полезно будет узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Дева будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у нее есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Дева может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Деве.

Весам стоит заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Весы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Весы поймут, что зашли не туда, – не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Сегодня – день, когда Скорпион может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Скорпион захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Скорпиону особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Стрельцу стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Стрельцу успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Стрельца сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

Душа Козерога будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Козерог такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Козерог способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Козерог настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Есть большая вероятность того, что Водолей захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – сегодня идеи Водолея об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Водолея повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой – сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Рыбы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Рыбам не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.