Тыква: полезные свойства

В пик сезона тыкв – с начала сентября по конец ноября – необходимо насытиться этим продуктом. Овощ с удовольствием употребляют в пищу, используют для профилактики и лечения многих заболеваний. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость компонентов, пишет Zakon.kz.

Тыква – осенний овощ с отличными вкусовыми характеристиками. Растение со стелющимися стеблями, плоды обычно ярко-оранжевого цвета, но встречаются и другие расцветки кожуры. Ее можно использовать для приготовления как сладких, так и соленых блюд. В составе тыквы множество полезных микроэлементов – для взрослых и детей.

Состав

Состав тыквы: 90% – вода. 10% приходится на витамины:

А – нужен для роста и развития клеток организма, обусловливает дезинфицирующий защитный эффект для слизистых оболочек, важен для регулирования антиоксидантных процессов, нормального функционирования репродуктивной системы;

– нужен для роста и развития клеток организма, обусловливает дезинфицирующий защитный эффект для слизистых оболочек, важен для регулирования антиоксидантных процессов, нормального функционирования репродуктивной системы; С – микроэлемент оказывает влияние на усвоение и обмен других витаминов, является мощным антиоксидантом, обеспечивает прямую защиту белков и жиров, ДНК и РНК от повреждающего воздействия свободных радикалов;

– микроэлемент оказывает влияние на усвоение и обмен других витаминов, является мощным антиоксидантом, обеспечивает прямую защиту белков и жиров, ДНК и РНК от повреждающего воздействия свободных радикалов; В, В2 – незаменимые вещества для борьбы с усталостью и плохим самочувствием, помогают поддерживать нормальную работу иммунитета и нервной системы, играют важную роль в обменных процессах;

– незаменимые вещества для борьбы с усталостью и плохим самочувствием, помогают поддерживать нормальную работу иммунитета и нервной системы, играют важную роль в обменных процессах; Е – нужен для защиты клеток крови, способствует улучшению снабжения организма кислородом, свертываемости крови, работы миокарда, нервной ткани и иммунитета, детородной функции;

– нужен для защиты клеток крови, способствует улучшению снабжения организма кислородом, свертываемости крови, работы миокарда, нервной ткани и иммунитета, детородной функции; РР – улучшает углеводный обмен, оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран, снижает общий уровень холестерина;

– улучшает углеводный обмен, оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению ран, снижает общий уровень холестерина; Т – способствует сжиганию жиров, выводит токсины и шлаки из организма, снижает уровень холестерина.

В тыкве содержатся в пять раз больше каротина, чем в моркови, растительный белок, клетчатка, минералы, сахар. Оранжевый овощ обладает низкой калорийностью. Калорийность на 100 г – только 22 ккал. Соотношение БЖУ (белков, жиров, углеводов) соответственно – 1 г/0,1 г/4,4 г.

Польза тыквы для организма

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Влияние на обмен веществ

Поскольку тыква очень хорошо усваивается и при этом содержит большое количество витамина K, ее употребление в пищу однозначно способствует улучшению обмена веществ и стимулирует здоровое функционирование почек. Микроэлементы, содержащиеся в тыкве, нормализуют проходимость желчевыводящих протоков, способствуют регенерации клеток, улучшают углеводный обмен. Тыквенные семечки и масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, богаты цинком – обладают желчегонным действием, способствуют быстрому выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен.

Система пищеварения

Тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она хорошо усваивается организмом и выводит из него вредные вещества. Хорошо помогает при расстройствах пищеварения – диареях и запорах. Регулярное употребление тыквы способно заметно улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Овощ является незаменимым источником клетчатки, поэтому закономерно улучшает перистальтику кишечника. Тыква особенно полезна для пожилых людей, которым сложно пережевывать пищу, или страдающих расстройствами пищеварения.

Диеты

Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом. В ней нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато содержится много клетчатки, полезной для пищеварения. Поэтому тыква часто используется в диетологии. Существуют даже полностью тыквенные диеты. Этот низкокалорийный продукт нормализует обмен веществ и снижает аппетит, продлевая при этом чувство сытости – за счет большого количества клетчатки и пищевых волокон в составе. Кроме того, тыква способствует улучшению работы нервной системы и функционирования головного мозга. А психическое здоровье и нормальный сон, в свою очередь, улучшают настроение, что также немаловажно для худеющих.

Кровеносная и сердечно-сосудистая системы

Тыква содержит много микроэлементов, благотворно влияющих на кроветворный процесс, в частности – фосфор, медь, железо. Достаточное количество этих веществ улучшает и общее самочувствие.

Центральная нервная система (ЦНС)

Овощ оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, помогает справиться с гиперактивностью и бессонницей. Особенно полезна для детей – способствует нормальному росту и развитию.

Укрепление иммунитета

Тыква укрепляет иммунную систему и снижает воспаления. В ходе проведенных исследований было выявлено, что бета-каротин в составе способствует иммунному ответу и помогает бороться с заболеваниями. Витамин A также обладает иммуноукрепляющим действием. Употребление тыквы способствует повышению сопротивляемости инфекциям, заживлению поврежденных органов и тканей. Антиоксиданты в составе защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов, избыток которых вызывает окислительный стресс.

Холестерин

Овощ снижает уровень холестерина. А значит, сокращаются риски появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний в составе тыквы укрепляют сердечную мышцу, снижают давление.

Косметология

Косметические средства, изготовленные на основе тыквенного экстракта, отлично тонизируют кожу, стимулируют регенерацию покровов, улучшают цвет лица, разглаживают морщины и устраняют отеки. Высокая концентрация аскорбиновой кислоты способствует высветлению пигментных пятен. Это еще и мощное оружие против угревой сыпи. Такой эффект обусловлен бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Польза для мужчин и женщин

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Тыква полезна для мужчин за счет большого содержания цинка, который имеет особую важность для репродуктивной системы – усиливает сперматогенез. Даже в древние времена употребление тыквенного сока и семечек считалось верным средством поддержания тонуса мужской силы в целом. Женщинам блюда из тыквы помогут справиться с циститом. Употребление овоща при климаксе снижает негативные воздействия этого периода на организм. Врачи рекомендуют тыкву в качестве профилактики бесплодия, для борьбы с эрозией и воспалением шейки матки, мастопатией. Кроме того, включение тыквы в ежедневный рацион поможет оставаться более спокойными, снизить переутомление, укрепить ногти и волосы, очистить кожу от высыпаний. В период беременности овощ защитит от проявлений токсикоза и анемии. Особенно ценны мякоть сырого плода или свежевыжатый сок.



Кому противопоказана тыква





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Несмотря на все полезные свойства тыквы, существуют и некоторые противопоказания к употреблению. Не рекомендуется есть овощ людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в период обострения:



острого гастрита;

колита;

язвы желудка;

панкреатита.

Нежелательно употреблять тыкву и тем, у кого есть сложности с желчевыделением. Овощ способен спровоцировать длительную диарею. Каково бы ни было желание побаловать себя ароматной тыквенной кашей, лучше отказаться от любых продуктов, содержащих в своем составе грубую клетчатку. Этот микроэлемент способен серьезно навредить слизистой желудка, вызвать дискомфорт и спровоцировать другие неприятные последствия. У диабетиков от употребления тыквы может повыситься уровень сахара в крови.

Как выбрать, употреблять и хранить овощ

Тыкву можно купить в сезон и хранить всю зиму, чтобы употреблять в пищу. Но для этого нужно знать, как правильно выбирать овощ. Главным образом – обращать пристальное внимание на внешний вид продукта.

Для длительного хранения без ущерба для качества продукта лучше выбирать тыквы с деревянистой кожурой. Понять, подходит ли овощ под этот критерий, просто – достаточно поцарапать поверхность. Если останется след – плод недозрелый. На поверхности не должно быть никаких существенных повреждений. Размер и цвет плода не имеют значения, не влияют на питательные свойства. Один из показателей зрелости продукта – подсохший хвостик. Если тыква употребляется в пищу нечасто, целесообразнее отдавать предпочтение небольшим плодам.

При температуре 6-8 градусов и относительной влажности 60-70 % целиком хранить тыкву можно вплоть до года. Разрезанную, ее лучше поместить в холодильник. Но использовать ее в таком случае лучше в течение ближайшей недели. Тыкву можно есть сырой – например, с медом, добавлять в салаты и каши (пшеничную, рисовую, манную). Овощ активно используется для приготовления супов, пловов, рагу. Из тыквы часто делают начинку для выпечки.

Тыква – низкокалорийный продукт, содержащий в себе большое количество полезных веществ для всего организма. Микроэлементы в составе нормализуют работу всех внутренних органов и систем, особенно благотворно влияют на сердечно-сосудистую, выделительную, пищеварительную. Тыква полезна для мужчин и женщин. Овощ хорош тем, что оказывает положительное влияние не только на сам организм, но и на внешность человека, в том числе предотвращает старение.

