Лучший продукт осени: эксперты рассказали, зачем добавлять тыкву в рацион

Многие называют тыкву осенним суперфудом. Это доступный сезонный продукт с невысокой калорийностью и огромной пользой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", тыква богата калием, витамином С и другими микронутриентами. При этом она хорошо насыщает и позволяет увеличить долю овощей в рационе без значительного повышения его калорийности.

В 100 граммах сырой тыквы содержится 22 ккал.

"Характерный оранжевый цвет мякоти связан с каротиноидами, прежде всего бета-каротином, который в организме может превращаться в витамин А. Он необходим для нормальной работы зрения, кожи и иммунной системы", – рассказал кандидат технических наук Дмитрий Быстров.

Даже тыквенные семечки не стоит выбрасывать. Они полезны благодаря содержанию растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, магния и цинка.

Уникальность тыквы также заключается в том, что ее можно запекать, тушить, готовить на пару, добавлять в супы и каши без значительной потери полезных свойств. Каротиноиды достаточно устойчивы к умеренной термической обработке.

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