#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
448.44
514.81
5.33
Советы

Лучший продукт осени: эксперты рассказали, зачем добавлять тыкву в рацион

Тыква, шишки, листья, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 03:56 Фото: pexels
Многие называют тыкву осенним суперфудом. Это доступный сезонный продукт с невысокой калорийностью и огромной пользой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", тыква богата калием, витамином С и другими микронутриентами. При этом она хорошо насыщает и позволяет увеличить долю овощей в рационе без значительного повышения его калорийности.

В 100 граммах сырой тыквы содержится 22 ккал.

"Характерный оранжевый цвет мякоти связан с каротиноидами, прежде всего бета-каротином, который в организме может превращаться в витамин А. Он необходим для нормальной работы зрения, кожи и иммунной системы", – рассказал кандидат технических наук Дмитрий Быстров.

Даже тыквенные семечки не стоит выбрасывать. Они полезны благодаря содержанию растительного белка, ненасыщенных жирных кислот, магния и цинка.

Уникальность тыквы также заключается в том, что ее можно запекать, тушить, готовить на пару, добавлять в супы и каши без значительной потери полезных свойств. Каротиноиды достаточно устойчивы к умеренной термической обработке.

Врачи рассказали, как на организм влияют популярные напитки: чай, кофе, матча и каркаде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
тыква польза овоща осенью
11:42, 20 октября 2023
Тыква: полезные свойства
Садовод поставил рекорд
03:03, 16 октября 2024
Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе
Специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности продуктов
06:30, 14 мая 2024
Специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности продуктов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пираты Алиев во время работы тренером в Женисе
04:17, 22 сентября 2026
Экс-тренер "Каспия" Пиралы Алиев продолжит карьеру в чемпионате Турции
Бекзат Алмахан во время тренировочного процесса
03:50, 22 сентября 2026
Бывший боец UFC Бекзат Алмахан проведёт бой против чемпиона Fury FC в Грузии
Стас Покатилов на тренировочном сборе сборной Казахстана в Астане
03:16, 22 сентября 2026
"Соскучился по этой атмосфере": Покатилов вернулся в расположение сборной Казахстана
Карлос Адамес перед защитой титула с Аммо Уильямс
02:52, 22 сентября 2026
"Ты уже чист? Хочешь драться сейчас?": Карлос Адамес бросил вызов Жанибеку Алимханулы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: