Чем полезны и опасны модные типы питания

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о плюсах и минусах модных типов питания, сообщает Zakon.kz.

Согласно кетодиете, отмечает эксперт, рацион должен состоять на 60-80% из жиров, на 20-30% – из белков и на 5-10% – из углеводов. Сторонники кетодиеты утверждают, что это их стиль жизни, а не диета в традиционном понимании с целью похудения.



"Если рассматривать кето в таком разрезе, среди плюсов можно выделить ускорение метаболизма, снижение уровня сахара в крови и инсулина. Однако минусы также есть, причем довольно существенные. Во-первых, из-за сокращения поступления углеводов вы можете испытывать перманентный упадок сил и апатию. Именно углеводы являются источником энергии для организма. Сторонники кето считают, что организм можно перенастроить на получение энергии из жиров, однако изменение таких базовых процессов занимает много времени. Не стоит забывать, что изначально этот тип питания был создан для людей, которые борются с рядом болезней, например, диабетом", – сказала "Известиям" специалист.

Свиридова считает, что в качестве метода похудения кетодиета является одним из самых щадящих. Однако здоровому человеку, не имеющему показаний к сокращению количества углеводов в рационе, в долгосрочной перспективе может наносить серьезный вред.

Другой модный тип питания – это палеодиета (неандертальская диета). Как следует из названия, приверженцы этого типа питания воссоздают рацион, близкий древнему человеку, объяснила нутрициолог.

"Обилие мяса и рыбы, овощи и фрукты, орехи и семена – все это с минимумом заморочек. Сторонники палеодиеты убеждены, что современные методы производства и приготовления пищи вредят здоровью. Поэтому их выбор – это стейк с овощным салатом, заправленным растительным маслом. Или запеченная в лимонном соку рыба с картофелем. Максимум натуральности, отказ от искусственных ароматизаторов и подсластителей, "чистый" вкус пищи", – сказала специалист.

Нутрициолог считает, что положительный момент диеты – это органичность такого рациона, а негативный скорее психологический: человек может слишком сильно начать зацикливаться на том, что он ест.

"В результате чего вы откажетесь от овощей, ведь там могут оказаться химикаты, или от мяса, так как не будете уверены, чем кормили животное. Совет: покупайте фермерские продукты, а если заметите повышенную тревожность насчет питания, обращайтесь к специалистам. Палеодиета – хороший выбор в качестве постоянного рациона. Человек получает все необходимые элементы, его питание чистое и естественное для организма. Однако важно следить за эмоциональным состоянием и не становиться фанатиком", – сказала она.

Затем Свиридова оценила раздельное питание. Его суть в правильном комбинировании ингредиентов для лучшего усвоения организмом. Приверженцы такого питания считают, что некоторые элементы просто не могут перевариваться вместе. В результате часть съеденных продуктов проходит естественный цикл пищеварения, а другая часть – гниет и загрязняет организм изнутри, сказала эксперт.

"Например, белок нельзя сочетать с крахмалом, то есть стейк с картофелем не окажется в тарелке сторонника этой диеты. Высокоуглеводные продукты можно есть только с некрахмалистыми овощами, например, гречку с помидором или огурцом. А фрукты вообще нельзя миксовать между собой. Всё это объясняется разными требованиями для переваривания той или иной пищи – скоростью усвоения, набором ферментов и уровнем pH. В целом, никакого вреда раздельное питание в себе не несет. Но только при условии, что в совокупности организм получает белки, жиры, углеводы, а также разнообразные витамины и минералы", – объяснила она.

Ранее японские ученые провели долгосрочное исследование и выяснили, что для долголетия мужчинам и женщинам требуется разное питание.