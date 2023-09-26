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Диета долголетия: мужчинам и женщинам нужен разный рацион

Диета долголетия: мужчинам и женщинам нужен разный рацион Фото: pixabay
Японские ученые провели долгосрочное исследование и выяснили, что для долголетия мужчинам и женщинам требуется разное питание, сообщает Zakon.kz.

Авторы исследования из университета Нагои провели анализ данных более 88 тысяч испытуемых от 35 до 69 лет. За группой людей наблюдали в течение девяти лет, данные о своем питании получали с помощью опросника. Об это сказано в результатах исследования.

Ученые выяснили, что для долгой жизни мужчинам и женщинам требуются разные принципы питания. Так, для женщин важно есть больше полезных жиров и не злоупотреблять углеводами, а мужчинам – ограничить жиры и потреблять больше углеводов.

К примеру, мужчины, которые потребляли менее 40 процентов общей энергии из углеводов, подвергались значительно более высокому риску летального исхода. Напротив, женщины с более чем 65 процентами углеводов в рационе имели более высокий риск летального исхода. При этом степень обработки углеводов не имела значения, то есть очищенный белый рис и неочищенный бурый примерно одинаково влияли на продолжительность жизни участников.

Также мужчины, которые получали более 35 процентов энергии из жиров, имели повышенный риск связанного с раком летального исхода, особенно в случае низкого потребления ненасыщенных жиров, которые содержатся в рыбе, морепродуктах и растительной пище. Напротив, у женщин более высокое потребление жиров было связано с более низким риском летального исхода. Это позволяет предположить, что потребление жиров может не оказывать вредного воздействия на продолжительность жизни женщин.

Ранее российский врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные перед сном "успокоительные" продукты. К ним относятся богатые источники мелатонина – вещества, поддерживающего здоровую деятельность нервной системы, ее способность переключаться на отдых и расслабляться.

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