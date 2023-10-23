Финансовая "подушка безопасности", хотя бы небольшой запас денег – важная составляющая эмоционального комфорта и большей уверенности в завтрашнем дне. Однако не у каждого получается откладывать. Zakon.kz предлагает разобраться в вопросе, как научиться копить деньги.

Определяемся с целью

Чтобы научиться копить деньги, не нужно иметь специальное образование, быть экономистом или бухгалтером. Сделать это сможет каждый. Однако нужны определенные усилия, методичность и последовательность. Прежде всего желательно определиться с целью накоплений. Это станет значимым мотивом в дальнейшем пути, не позволит спонтанно потратить сбережения.

Чаще всего люди стараются накопить на:

улучшение жилищных условий – многие семьи хотят увеличить жилплощадь, сменить квартиру на более комфортный и просторный дом;

– многие семьи хотят увеличить жилплощадь, сменить квартиру на более комфортный и просторный дом; приобретение личного автомобиля – мечта не только мужчин, но и женщин. Нередки случаи, когда автовладельцы желают сменить имеющуюся машину на более новую;

– мечта не только мужчин, но и женщин. Нередки случаи, когда автовладельцы желают сменить имеющуюся машину на более новую; оплату других крупных покупок без кредита ;

; возможность покрывать непредвиденные расходы без посторонней помощи ;

; заработок на накоплениях – то есть направлять отложенные деньги на получение дополнительного дохода.



Почему не получается копить

Несмотря на очевидную пользу наличия накоплений и даже поставленные цели, не каждый может начать откладывать деньги даже при высоких стабильных доходах. Еще тяжелее это делать при маленькой зарплате. К основным причинам такой ситуации относят:

отсутствие финансовой грамотности . Не все умеют контролировать и учитывать свои заработки и тратят их как придется. То есть, оплатив основные расходы, остатки средств расходуют на приятные, но не всегда нужные мелочи;

. Не все умеют контролировать и учитывать свои заработки и тратят их как придется. То есть, оплатив основные расходы, остатки средств расходуют на приятные, но не всегда нужные мелочи; нежелание анализировать бюджет . Важно заставить себя начать записывать доходы и расходы. На первый взгляд, это нецелесообразное и трудоемкое занятие, но оно позволит выявить очевидные и скрытые статьи экономии;

. Важно заставить себя начать записывать доходы и расходы. На первый взгляд, это нецелесообразное и трудоемкое занятие, но оно позволит выявить очевидные и скрытые статьи экономии; отсутствие видимых целей . Если нет мотивации, то и планирование расходов и доходов осуществить очень тяжело. Только при возникновении очевидной необходимости появляется реальный стимул для рационального расходования средств. С другой стороны, нужно научиться ставить достижимые цели. Ведь если запланировать покупку дорогой машины при минимальной зарплате, то это вряд ли быстро осуществится. Это приведет к разочарованию, и успеха уже не достичь;

. Если нет мотивации, то и планирование расходов и доходов осуществить очень тяжело. Только при возникновении очевидной необходимости появляется реальный стимул для рационального расходования средств. С другой стороны, нужно научиться ставить достижимые цели. Ведь если запланировать покупку дорогой машины при минимальной зарплате, то это вряд ли быстро осуществится. Это приведет к разочарованию, и успеха уже не достичь; боязнь потерять заработанное . Это происходит от нежелания или неумения использовать финансовые инструменты. Многие рядовые граждане боятся вкладывать излишки денежных средств. Они тратят их не всегда рационально, приобретают вещи, от которых можно и отказаться;

. Это происходит от нежелания или неумения использовать финансовые инструменты. Многие рядовые граждане боятся вкладывать излишки денежных средств. Они тратят их не всегда рационально, приобретают вещи, от которых можно и отказаться; стереотипное мышление . Нередки случаи, когда люди считают, что деньги – это не главное или честным трудом много не заработаешь. От таких мыслей следует избавляться, они мешают достижению финансовой стабильности;

. Нередки случаи, когда люди считают, что деньги – это не главное или честным трудом много не заработаешь. От таких мыслей следует избавляться, они мешают достижению финансовой стабильности; уверенность, что денег недостаточно, чтобы откладывать . Однако всегда есть статьи расходов, от которых можно хотя бы на время отказаться, а деньги направить на сбережение и приумножение;

. Однако всегда есть статьи расходов, от которых можно хотя бы на время отказаться, а деньги направить на сбережение и приумножение; несистематичный подход . Некоторые люди, начав экономить, получают определенный свободный денежный резерв и тут же его тратят на импульсивные покупки (новый гаджет, очередные туфли и тому подобное). Такой подход не приведет к успеху. Нужны планирование и системность. Это позволит накопить нужную сумму для реализации большой цели;

. Некоторые люди, начав экономить, получают определенный свободный денежный резерв и тут же его тратят на импульсивные покупки (новый гаджет, очередные туфли и тому подобное). Такой подход не приведет к успеху. Нужны планирование и системность. Это позволит накопить нужную сумму для реализации большой цели; желание жить полной жизнью. При наличии свободных денег хочется сиюминутно улучшить свое положение, сделать дорогие покупки, ездить на такси, посещать рестораны и кафе, носить брендовую одежду и другое.



Способы научиться экономить

Чтобы стабильно копить деньги и не тратить их на желания и вещи, которые не являются крайней необходимостью, нужен системный подход. Выделить свободные средства и приумножить капитал поможет привлечение разных способов. Начать лучше со следующих шагов:

Учитывать доходы и расходы. Этому процессу придется уделить 5–10 минут ежедневно. Желательно вечером или сразу по приходе с работы зафиксировать полученный за день доход и потраченные средства. Делать это можно по старинке – в блокноте, тетради или найти в Интернете подходящее приложение. Сначала нужно собрать информацию за месяц и в начале следующего проанализировать. Следует подумать, от каких расходов можно отказаться. Например, кофе, который вы привыкли выпивать перед работой, вполне можно заварить дома и залить в термокружку. Так не придется тратиться на его покупку в кафе. Еще можно отказаться от уличного фастфуда и брать собственноручно приготовленные полезные обеды. Казалось бы, небольшая экономия, но она позволит отложить определенную сумму. Если вам не удается выделять время ежедневно на ведение таких записей, то можно ограничиться несколькими месяцами в год. Обязательно следует это сделать в декабре, когда траты обычно увеличиваются.

Оптимизировать расходы. Чтобы можно было накапливать средства, следует или увеличить доходы (найти дополнительный источник заработка, подработку) или снизить расходы. Часто деньги можно получить даже на своем хобби. Сейчас высоким спросом пользуются изделия, сделанные своими руками. Для контроля трат лучше следовать простым правилам:

избегать питания в кафе и ресторанах, при походах в заведения общественного питания и супермаркеты лучше заранее выделять определенную сумму;

заменить брендовую одежду и обувь на качественную от менее известных производителей. Это позволяет экономить на наценках за торговую марку;

продумывать все покупки, особенно ценные. Подумать, насколько они нужны;

следить за акциями и распродажами. Приобретать нужные вещи в период скидок или не в сезон, когда цены снижаются.



Финансовые инструменты для накопления

Хранить накопления дома нецелесообразно и финансово невыгодно, ведь высока вероятность соблазниться и потратить имеющиеся средства. Также не стоит забывать об инфляции. Лучше, если свободные деньги приносят дополнительный доход. Для этого существуют разные финансовые инструменты.

Банковские продукты. Ведущие финансовые учреждения предлагают своим клиентам разные продукты. Наибольшей популярностью пользуются накопительные счета и депозиты. Особенность первых в возможности вносить дополнительные деньги и снимать их в любое удобное время. То есть нет ограничений на действие договора, но и процент начислений в этом случае ниже. Депозиты открываются на определенный срок, по истечении которого можно забрать свои средства и начисления. Выбор продукта зависит от личных предпочтений и поставленных целей.

Вложения. Чтобы деньги приносили прибыль, их можно вложить в ценные бумаги. Главное – выбрать надежное предприятие или компанию, которая будет обеспечивать ежегодную выплату дивидендов. Также можно рассмотреть вариант с государственными облигациями. Еще одно интересное решение для вложений – криптовалюта, которая потенциально может обеспечить высокую доходность.

Кешбэки. Практически каждый день мы совершаем покупки: продукты, бытовую химию, необходимые вещи. При этом можно получать дополнительную выгоду при помощи кешбэков – программы мгновенного или отсроченного возврата части потраченных средств. Их предлагают многие торговые точки и финансовые учреждения. Средства возвращаются на банковскую либо карту лояльности. В зависимости от особенностей начисления их можно использовать на новые покупки или снять в виде наличных.

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Даже небольшие денежные накопления могут обеспечить определенную финансовую независимость, вселить большую уверенность. Чтобы начать откладывать, важно поставить перед собой цель, проанализировать и отбросить мешающие факторы, использовать доступные способы и инструменты. Со временем можно будет сбережения направить на получение дополнительного дохода и укрепить свое финансовое положение.