Дети и деньги: как приучить ребенка копить и правильно обращаться с деньгами

Финансовой грамотности нужно учиться с малых лет, и совершенствовать навык управления деньгами на протяжении всей жизни. При этом, есть определенные секреты для взрослых, которые позволят научить ребенка копить и правильно обращаться с деньгами в будущем. Подробнее, в материале Zakon.kz.

Постоянная экономия, запреты или упреки в чрезмерных потребностях, когда ребенок очень хочет получить ту или иную вещь – не лучшая стратегия для того, чтобы вырастить финансового грамотного и благополучного ребенка. Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова говорит, что существует масса не совсем верных убеждений о финансах, с которыми нужно бороться, и ни в коем случае не передавать их детям.

"В детстве нас часто ограничивали за то, что мы проявляли инициативу. Не всегда это касалось денег, однако из–за этих ограничений в каких–то вещах мы стали очень закрытыми. Поэтому не следует ограничивать детей в желании зарабатывать или тратить". Акжунис Брасилова

По словам эксперта ребенок должен пройти через этап ощущения обладания деньгами, или чем–то желаемым. В случае, если ребенок не пройдет этот пусть, если слишком сильно ограничивать его в деньгах, или довольно строго запрещать ему покупать или хотеть какие–либо вещи, это приведет к тому, что, будучи взрослым он будет тратить все деньги "в ноль". Например, на поездки или какие–то вещи, которые были ему недоступны из–за запретов. С другой стороны, слишком экономный ребенок может превратиться в скрягу, который будет копить, но не станет тратить на себя. В данном случае, это тоже неправильный подход.

Также не следует переносить на детей свои страхи или опасения, связанные с деньгами. Например, не стоит использовать применительно к финансам выражения вроде "деньги не растут на деревьях", "я не печатаю деньги", или "мне приходится много работать, чтобы прокормить тебя и исполнить твои желания".

"Такие убеждения, очень сильно влияют на формирование личности и его убеждений в отношении денег, старайтесь их избегать". Акжунис Брасилова

Крайне важно сформировать именно разумное отношение к деньгам. Так как придавать слишком большое значение деньгам, как и относиться к ним безрассудно – одинаково плохо, поясняет эксперт.

"Нужно создать партнерские, деловые, правильные отношения с деньгами. Деньги играют большую роль в нашей жизни. Это не самая важная, но очень значимая ее часть. Кроме того, деньги по большому счету, это один из инструментов с помощью которого вы можете достичь своих целей. Сами по себе деньги вам не нужны, необходимо то, что вы можете на них купить". Акжунис Брасилова

Первые шаги в управлении деньгами

Обучать ребенка базовым навыкам обращения с личными финансами можно уже с трех–четырех лет. В том числе, читать специальную детскую литературу о финансах, которая бы на простых и доступных примерах объясняла ребенку, как можно зарабатывать деньги и правильно управлять ими. Таких книг достаточно много на рынке. При этом, начинать давать детям карманные деньги лучше с первого класса, и здесь также важно избегать ограничений.

"Ребенок в любом случае через какое–то время поймет, что нужно учиться откладывать. Например, когда он захочет что–то большое, а ему скажут ты мог бы накопить, но вместо этого потратил деньги на свои ежедневные желания. То есть, поначалу он должен почувствовать возможность иметь деньги, что он может распоряжаться ими как хочет, и уже после этого предлагать ему начать копить на что–либо существенное, например на самокат, новый планшет телефон и так далее". Акжунис Брасилова

Замотивировать ребенка можно тем, что если он самостоятельно накопит хотя бы 50% от стоимости товара, то вторую половину добавите вы. Таким образом, у ребенка не возникнет ощущения, что он никогда не сможет накопить на желаемую вещь. Еще один совет, чтобы научить ребенка правильно управлять финансами – давать деньги сразу на неделю.

"Если давать карманные деньги ежедневно, то может появиться ощущение что так будет всегда, и все деньги будут тратиться каждый день. Когда ребенок получил деньги на неделю и потратил все за один день, это заставит задуматься. Конечно, все это делается при условии, что у ребенка оплачены необходимые расходы, в том числе еда и проезд". Акжунис Брасилова

Разговаривайте и будьте осторожны в поощрениях

Один из самых простых и очевидных советов по финансовой грамотности для детей – просто разговаривать с ребенком о деньгах, расходах и доходах. На помощь могут прийти различные онлайн уроки и курсы по финграмотности, игры, мобильные приложения. Кроме этого, можно найти бесплатные летние лагеря, где также рассказывают, как обращаться с деньгами. Не стоит забывать и о таком простом способе накоплений как копилки, они также хорошо мотивируют детей.

"Научите детей с самого раннего детства ставить цели. Это самое важное – потому что благодаря этому ребенок всегда будет мотивирован. Если не будет цели, то маловероятно, что будет результат". Акжунис Брасилова

Что касается поощрений, то здесь следует применять индивидуальный подход. Однако не всегда следует денежно вознаграждать детей за их повседневные обязанности: уборку, мытье посуды или просто хорошие оценки, которые он должен получать и без денег.

При этом поощрить можно за особенные достижения, например в спорте, или за участие в олимпиадах, где ему удалось достичь неплохих результатов. Другими словами, за дополнительно приложенные усилия, помимо стандартных обязанностей. Даже если ребенок решил заняться "предпринимательством" и продавать самодельный лимонад, мороженое или поделки, это также может стать поводом вознаградить ребенка. Таким образом, дети параллельно знакомятся с тем, как устроен бизнес, и в свою очередь. это также позволит лучше понять, как работают деньги.