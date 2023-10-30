Почему школьникам сложно учиться с утра
По словам специалиста, большинство детей до трех лет относятся к жаворонкам. Но в процессе взросления многие из них становятся совами.
"Именно поэтому обучение с 8 утра не приносит ощутимого дискомфорта младшеклассникам, чего нельзя сказать о старшеклассниках".Анастасия Екушевская
Психолог уточняет, что пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня.
"Поэтому родители должны четко отслеживать, комфортно ли ребенку в процессе обучения".Анастасия Екушевская
Кроме того, в разговоре с "Газетой.ru", Екушевская называет признаки по которым можно понять, что школьнику не подходит расписание.
"Например, если ребенок часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли. Или ребенок часто находится в плохом настроении, раздражен, не желает идти в школу".Анастасия Екушевская
Также о проблемах могут говорить и расстройства сна.
Психолог советует регулярно общаться с ребенком и спрашивать его о том, как он себя чувствует, что ему нравится в школе, а что – нет.
"Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции".Анастасия Екушевская
Как вариант, продолжает она, если ребенку очень сложно интегрироваться в школьное расписание, то стоит рассмотреть переход на семейный формат обучения.
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