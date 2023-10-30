Почему школьникам сложно учиться с утра

Российский психолог Анастасия Екушевская объяснила Zakon.kz, почему подросткам тяжело учиться с восьми утра.

По словам специалиста, большинство детей до трех лет относятся к жаворонкам. Но в процессе взросления многие из них становятся совами.

"Именно поэтому обучение с 8 утра не приносит ощутимого дискомфорта младшеклассникам, чего нельзя сказать о старшеклассниках". Анастасия Екушевская

Психолог уточняет, что пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня.

"Поэтому родители должны четко отслеживать, комфортно ли ребенку в процессе обучения". Анастасия Екушевская

Кроме того, в разговоре с "Газетой.ru", Екушевская называет признаки по которым можно понять, что школьнику не подходит расписание.

"Например, если ребенок часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли. Или ребенок часто находится в плохом настроении, раздражен, не желает идти в школу". Анастасия Екушевская

Также о проблемах могут говорить и расстройства сна.

Психолог советует регулярно общаться с ребенком и спрашивать его о том, как он себя чувствует, что ему нравится в школе, а что – нет.

"Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции". Анастасия Екушевская

Как вариант, продолжает она, если ребенку очень сложно интегрироваться в школьное расписание, то стоит рассмотреть переход на семейный формат обучения.

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