Пикантный гороскоп: самые чувственные зоны каждого знака зодиака

Звезды утверждают, что у каждого представителя гороскопа есть свои особо чувствительные зоны, которые стоит изучить партнеру, чтобы добавить пикантности и новых ощущений в отношения, сообщает Zakon.kz.

Чтобы страсть и интерес друг к другу не иссякал даже спустя годы отношений, звезды советуют обратиться к гороскопу, который расскажет о каждом знаке зодиака с точки зрения пикантной анатомии. Подробнее с необычным прогнозом знакомит Bazaar.

Мужчины

Овен

Если хотите свести с ума от удовольствия мужчину-Овна, достаточно сделать ему расслабляющий массаж и слегка поиграть с его волосами. Не стоит забывать и о нежных укусах мочки уха, ведь это один из самых интимных и романтичных видов проявления чувств.

Телец

Чтобы возбудить страсть в Тельце, советуем быть максимально нежной и ласковой. Выразите свою любовь к нему, проложив тропинку из легких поцелуев по всему телу вашего партнера, а еще лучше сделайте ему приятный массаж с использованием эфирных масел.

Близнецы

Нежные прикосновения пальцев – вот ахиллесова пята мужчин, рожденных под покровительством знака Близнецы. Для них нет ничего интимней, чем возможность прикасаться к ладони любимой девушки, слегка сжимая ей пальцы. А чтобы стать дамой его мечты, советуем попробовать посасывать его пальцы во время прелюдий.

Рак

Попробуйте удивить чувствительных Раков, начав медленно и нежно ласкать их соски. Гарантируем, вы скажете нам спасибо! Также советуем уделить больше времени страстным и долгим поцелуям, ведь ничто не возбуждает мужчин-Раков так сильно, как французские поцелуи.

Лев

Львы – натуры страстные, поэтому любят, когда им подчиняются в постели. Чтобы пробудить в нем фонтан эмоций, рекомендуем отправиться вместе со своим возлюбленным прямиком в душ и начинать разжигать огонь страсти прямо там. Не стоит бояться проявлять свои чувства, расцарапанная спина, наоборот, только возбудит Льва.

Дева

В отличие от других представителей знаков зодиака, ум Дев всегда остается холодным, а значит, возбудить их будет чуть сложней, чем остальных. Но не стоит печалиться! Используя свое природное обаяние, начните ласкать своего партнера от груди, медленно переходя к паху. Поверьте, такое не оставит равнодушным никого.

Весы

Мужчины-Весы – те еще угодники! Дорогое вино, шелковые простыни и стриптиз от любимой дамы – вот что по-настоящему требуется Весам. Раскроем небольшой секрет, эти мужчины с ума сходят от прикосновений в области талии и крестца.

Скорпион

Скорпионы – очень страстные люди, поэтому заводятся по щелчку пальцев. Но особенно для них приятно, когда любимая партнерша ласкает их половые органы. Постарайтесь найти собственные движения, которые будут приятны вам обоим. Главное – не бойтесь использовать весь арсенал: от рук до дополнительных игрушек для взрослых.

Стрелец

По мнению астрологов, бедра – ключ к сердцу стрельцов. Доставьте райское наслаждение своему партнеру, массируя эту зону с применением эфирных масел. Также хотим раскрыть вам маленький секрет – мужчины-Стрельцы обожают прикосновения в области ануса.

Козерог

Чтобы подарить страстному Козерогу лучшую ночь в его жизни, воспользуйтесь знанием того, что их самой чувствительной зоной является… пупок. Дайте волю фантазии, выйдя за рамки привычных ласок.

Водолей

Мужчины-Водолеи любят секс в необычных местах, а еще больше – расслабляться. Именно поэтому мы советуем попробовать зажечь ароматические свечи, включить романтические песни, рассыпать лепестки роз и позвать своего возлюбленного понежиться в теплой ванне. Не забудьте сделать ему массаж икр, и этот мужчина гарантированно станет вашим пленником навеки.

Рыбы

Самыми чуткими и нежными партнерами являются Рыбы. Для них важно, чтобы их возлюбленной было хорошо и комфортно. Ну, а чтобы вознаградить его за заботу, помогите ему снять стресс, сделав массаж спины.

Девушки

Овен

Девушки-Овны очень тактильные, именно поэтому стоит уделять должное внимание прелюдии. Усыпьте вашу возлюбленную с головы до пят поцелуями, и она сделает вас королем ночи.

Телец

Девушки, рожденные под знаком Телец, разбираются в сексуальных утехах ничуть не меньше, чем мужчины этого же знака. Не спешите уложить вашу партнершу в постель, эти дамы не любят торопиться. Одарите ее комплиментами, а затем начните касаться ее, потихоньку набирая темп.

Близнецы

Сильные мужские руки, способные на нежные прикосновения, – вот в чем нуждаются эти представительницы прекрасного пола. Касайтесь ее пальцев, целуйте ладони и держите за руку, и девушка-Близнецы никогда и не подумает оставить вас.

Рак

Девушки-Раки – прекрасные жены и матери. Эти женственные натуры предпочитают мягкие поцелуи и легкие игры с сосками. Такие дамы знают толк в поцелуях и с легкостью могут доставить своим партнерам наслаждение. И главное, помните, что девушки-Раки – очень ранимые, а значит, только нежностью и лаской вы сможете покорить ее сердце.

Лев

Львицы четко знают, когда, где и чего они хотят. Страстная натура кошки проявляется во время секса, поэтому чувственные поцелуи, легкие покусывания, а иногда и немного грубости приветствуются.

Дева

Сдержанность девушек-Дев порой неверно воспринимается мужчинами как нежелание заниматься любовью. Однако спешим вас обрадовать! Если правильно завести Деву, то она станет лучшей сексуальной партнершей, которая когда-либо у вас была. Советуем начать ласки с груди, медленно спускаясь к клитору. Отличной идеей станет также совместный поход в душ.

Весы

Девушки-Весы – приверженки старой доброй классики в любовных утехах. Ягодицы этих прекрасных дам являются их слабым местом. Ни одна представительница знака Весов не устоит перед прикосновениями и ласками этой зоны. Но несмотря на это, не стоит забывать уделять время и другим частям их тела.

Скорпион

Скорпионы – это настоящие королевы страсти. Они всегда открыты и готовы ко всему новому, именно поэтому такие дамы часто предпочитают многократное получение удовольствия. Если партнер сделает все, что она попросит и как она того хочет, то девушка-Скорпион даже готова превратиться в его рабыню.

Стрелец

Во время интима женщины-Стрельцы предпочитают, чтобы должное внимание уделяли их ягодицам. В целом, эти девушки очень восприимчивы в прикосновениям, поэтому хлопки и сжатия попы станут приятным для них бонусом. Стрельцы открыты для экспериментов и с радостью изучат камасутру от корки до корки.

Козерог

Девушки-Козероги всегда готовы отдаться своему партнеру полностью, если испытывают к нему теплые эмоции. Самые эрогенные зоны у таких девушек – это ноги и, конечно же, пальчики. Если целовать и слегка покусывать эти участки тела, то Козероги будут готовы сделать для вас все, что пожелаете.

Водолей

Скромные Водолеи никогда не станут просить о чем-либо своих партнеров. Хоть глубоко в душе они мечтают о легких поглаживаниях и расслабляющем массаже икр и щиколоток.

Рыбы

Чтобы свести сума девушку-Рыбы, достаточно просто пару раз облизать верхнюю поверхность ее бедра. Также такие девушки неравнодушны к прикосновению их позвоночника и легким играм с волосами.

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