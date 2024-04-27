Переломный момент: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 27 апреля, для представителей всех знаков зодиака. Что предсказывают звезды каждому, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам Овны могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо. Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Овнам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня в делах Тельца наступает переломный момент. Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Телец сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам может неожиданно представиться счастливая возможность, которую они ждали уже давно. Благодаря ей они способны осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Близнецов, что счастливый шанс не будет привлекать к себе их внимание и бить во все колокола. Близнецы должны внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе они пройдут мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Раку придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Раку сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Рака и может даже показаться ему забавным. Тем не менее, в душе подобные неожиданности будут порождать опасное напряжение, что обещает не лучшим образом сказаться на общении с окружающими. Осторожнее с этим – может рвануть!

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Лев посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня. Если же плана нет, Льву стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в делах Деве может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны ее действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Девы будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед. Ну а сегодня лучше как следует отдохнуть, набравшись позитивных эмоций в общении с близкими друзьями.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы ждет информационный коллапс: они имеют шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ними будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Весам придется самим разбираться на ходу, что надо делать. Если им это удастся, они заработают в глазах окружающих дополнительные очки.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться. Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Скорпиона могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в течение дня планы Стрельца способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Стрельцу сегодня это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе. Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня весь день Козерог способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Козерогу стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Козерог с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня день, когда в любых делах Водолей может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Водолея, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай. Руководствуясь этой формулой, Водолей может рассчитывать на выигрыш.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня день наделяет Рыб огромным потенциалом. Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, они имеют все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Сегодня секрет успеха Рыб прост: он кроется в их умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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