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Врачи предупредили о вреде электрических гирлянд

Сон, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 07:13 Фото: pixabay
Британские специалисты просят воздержаться от применения светящихся гирлянд, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов по сну, такие гирлянды могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку. Об этом пишет New York Post.

"Проблема в том, что гирлянды подавляют выработку мелатонина. Из-за этого организм полностью не расслабляется и появляются проблемы со сном", – утверждают специалисты.

При этом они рекомендуют:

  • выключать гирлянды за два часа до сна;
  • не покупать украшения с холодными оттенками.

С их слов, теплые оттенки не так вредны для здоровья.

Покупка живой новогодней елки также может доставить проблемы. Например, стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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