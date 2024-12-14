Врачи предупредили о вреде электрических гирлянд
Фото: pixabay
Британские специалисты просят воздержаться от применения светящихся гирлянд, сообщает Zakon.kz.
По мнению специалистов по сну, такие гирлянды могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку. Об этом пишет New York Post.
"Проблема в том, что гирлянды подавляют выработку мелатонина. Из-за этого организм полностью не расслабляется и появляются проблемы со сном", – утверждают специалисты.
При этом они рекомендуют:
- выключать гирлянды за два часа до сна;
- не покупать украшения с холодными оттенками.
С их слов, теплые оттенки не так вредны для здоровья.
Покупка живой новогодней елки также может доставить проблемы. Например, стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками.
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