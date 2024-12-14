Врачи предупредили о вреде электрических гирлянд

Британские специалисты просят воздержаться от применения светящихся гирлянд, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов по сну, такие гирлянды могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку. Об этом пишет New York Post.

"Проблема в том, что гирлянды подавляют выработку мелатонина. Из-за этого организм полностью не расслабляется и появляются проблемы со сном", – утверждают специалисты.

При этом они рекомендуют:

выключать гирлянды за два часа до сна;

не покупать украшения с холодными оттенками.

С их слов, теплые оттенки не так вредны для здоровья.

Покупка живой новогодней елки также может доставить проблемы. Например, стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками.