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Назван овощ-супергерой для обновления организма

Назван овощ-супергерой для обновления организма Фото: pixabay
Один из овощей, который помогает "обновить" организм, назван врачом-диетологом Маргаритой Королевой. Она объяснила Zakon.kz, что включение определенного овоща в рацион может помочь в детоксикации организма.

По словам специалиста, для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук уточнила, что употребление капусты помогает поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках.

"Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ – источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма. Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – Прим.ред.) будет происходить своевременно".Маргарита Королева

Кроме того, включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм.

"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов. Если вы живете в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма".Маргарита Королева

Ранее врач-диетолог Ольга Редина назвала продукты, которые помогают похудеть. Это молочные продукты, грейпфруты и зеленый чай.

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