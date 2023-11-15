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Обречены на удачу: астрологи выделили три самых везучих знака зодиака в 2024 году

Обречены на удачу: астрологи выделили три самых везучих знака зодиака в 2024 году Фото: freepik
Российский астролог Татьяна Бережная посулила процветание и решение всех проблем в 2024 году представителям трех знаков зодиака. Речь идет о Весах, Скорпионах и Стрельцах, сообщает Zakon.kz.

Для Весов год окажется неожиданным, поскольку потребует своего рода пересмотра приоритетов. Представителям знака предстоит взглянуть на жизнь не под привычным углом, что обогатит их кругозор и возможности. Однако важно понимать, что с большой долей вероятности это разделит жизнь на две части. Это, в частности, касается и личных отношений – не исключена смена партнера. Весы ждут крупные денежные поступления, и не только в качестве вознаграждения за успехи в профессиональной сфере. Например, возможен возврат крупного долга.

Скорпионам предстоит найти применение своей креативности – представители знака получат массу предложений, которые откроют богатые возможности для реализации. Также осуществлению давно вынашиваемых планов помогут новые знакомства. Людям, занимающимся консультированием или посреднической деятельностью, астролог обещает очень существенное денежное вознаграждение. Личные отношения обречены на удачу – это касается и семейных представителей знака, и одиночек, которые смогут встретить свою судьбу.

Стрельцам год принесет выдающиеся профессиональные успехи. Они окажутся связаны с проектами, над которыми представители знака будут работать в течение всех 12 месяцев. Как поясняет Бережная, Стрельцам удастся не только получить хорошую прибыль, но и обрести общественное признание. При этом звезды будут помогать в карьере, в связи с чем решения будут находиться быстро и без особых усилий. Особенно повезет тем из представителей знака, которые связаны с торговлей и медициной.

Ранее астрологи рассказали, для кого будет удачной вторая половина ноября.

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