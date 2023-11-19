Ученые заявили, что пожилым людям опасно заводить кошек

Американские и испанские ученые провели исследование и выяснили, что что людям старше 65 лет следует осторожнее подходить к вопросу общения с кошкой, сообщает Zakon.kz

По информации "Доктор Питер" многие кошки заражены токсоплазмой. А на опасна для людей с ослабленным иммунитетом.

"В пожилом возрасте иммунная система уже с трудом справляется с подобными паразитами и прогрессирующая инфекция впоследствии может провоцировать мышечную слабость. В итоге возникает истощение мышц, это повышает риски растяжений и переломов в пожилом возрасте. Люди буквально становятся более "хрупкими".

В статье подчеркивается, что инфицированные токсоплазмой люди склонны к рискованному поведению и часто демонстрируют импульсивность. У них также выше риски возникновения шизофрении и других психических расстройств. Кроме того, люди с токсоплазмозом чаще совершают попытки самоубийства.

Специалисты советуют владельцам кошек ежедневно менять их лоток и всегда мыть после этого руки. Кроме того, пожилым людям, пациентам с ослабленным иммунитетом и беременным женщинам рекомендуется в целом избегать ухода за кошкой: лоток должен менять кто-то другой. Бездомных животных также лучше не подбирать.

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