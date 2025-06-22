#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Советы

Неожиданную опасность похудения для пожилых людей назвали ученые

спортзал, фитнес, , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 11:52 Фото: pixabay
Американские ученые опровергли некоторые методы, которыми пользуются пожилые люди для наращивания мышечной массы и похудения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из Университета Уэйк-Форест выяснили, что утяжеленные жилеты или силовые тренировки не могут предотвратить потерю костной массы у пожилых людей с ожирением, сознательно снижающих вес. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

"В эксперименте участвовали 150 человек. Их средний возраст был 66 лет. Испытуемых разделенных на три группы: только диета, диета плюс утяжеленные жилеты и диета плюс силовые тренировки", – говорится в публикации.

Участники группы с жилетами носили их в среднем семь часов в день, компенсируя около 78% потерянного веса, а группа тренировок посещала 71% занятий. Однако все три группы показали одинаковое снижение минеральной плотности тазовых костей.

"Наши результаты демонстрируют сложность баланса между пользой снижения веса для сердечно-сосудистой системы и потенциальным вредом для здоровья костей", – отметила ведущий исследователь доктор Кристен Биверс.

Ученые подчеркивают, что полученные данные не означают, что следует отказываться от утяжеленных жилетов вообще – они по-прежнему полезны для улучшения силы и мобильности.

Сейчас исследовательская группа изучает возможность комбинированного подхода с применением препаратов от остеопороза в рамках нового исследования BEACON.

Эти работы особенно актуальны на фоне роста популярности новых препаратов для снижения веса, таких как оземпик и аналоги, которые могут вызывать быструю потерю костной массы у пожилых пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 июня
Советы
09:19, Сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 июня
Гинеколог из Алматы дал советы беременным в жаркую погоду
Советы
08:42, Сегодня
Гинеколог из Алматы дал советы беременным в жаркую погоду
Самые преданные жены по знаку зодиака
Советы
11:45, 21 июня 2025
Самые преданные жены по знаку зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: