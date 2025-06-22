Неожиданную опасность похудения для пожилых людей назвали ученые
Специалисты из Университета Уэйк-Форест выяснили, что утяжеленные жилеты или силовые тренировки не могут предотвратить потерю костной массы у пожилых людей с ожирением, сознательно снижающих вес. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.
"В эксперименте участвовали 150 человек. Их средний возраст был 66 лет. Испытуемых разделенных на три группы: только диета, диета плюс утяжеленные жилеты и диета плюс силовые тренировки", – говорится в публикации.
Участники группы с жилетами носили их в среднем семь часов в день, компенсируя около 78% потерянного веса, а группа тренировок посещала 71% занятий. Однако все три группы показали одинаковое снижение минеральной плотности тазовых костей.
"Наши результаты демонстрируют сложность баланса между пользой снижения веса для сердечно-сосудистой системы и потенциальным вредом для здоровья костей", – отметила ведущий исследователь доктор Кристен Биверс.
Ученые подчеркивают, что полученные данные не означают, что следует отказываться от утяжеленных жилетов вообще – они по-прежнему полезны для улучшения силы и мобильности.
Сейчас исследовательская группа изучает возможность комбинированного подхода с применением препаратов от остеопороза в рамках нового исследования BEACON.
Эти работы особенно актуальны на фоне роста популярности новых препаратов для снижения веса, таких как оземпик и аналоги, которые могут вызывать быструю потерю костной массы у пожилых пациентов.
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