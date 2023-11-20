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Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются самые худшие мужья

Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются самые худшие мужья Фото: pxhere
Есть три знака зодиака, которые, по мнению астрологов, способны в прямом смысле испортить жизнь своей избранницы, сообщает Zakon.kz.

Стрелец

Они чрезвычайно независимы, а также достаточно эгоистичны. Они часто воспринимают женщину как свою собственность. Для того, чтобы брак был счастливым избранница должна быть готовой постоянно вникать в проблемы мужа, разделять его устремления и растворяться в них, сообщает РОСБАЛТ. 

Астрологи отметили, что стрельцы готовы только к таким отношениям, которые крутятся вокруг них. Повседневные обязанности и проблемы другого человека не входят в понимание идеальной семьи по версии мужчины-Стрельца.

Рак

Несмотря на то, что в период ухаживаний они готовы осыпать женщину комплиментами и проявляют склонность к романтике, в повседневной жизни эти мужчины не будут считаться с желаниями своей спутницы и могут не захотеть брать за нее ответственность. Еще одной проблемой может стать свойственная Ракам ревность: они способны устраивать скандалы, на пустом месте, говорить резкости, стараясь побольнее ранить.

Весы

Они могут испортить отношения с избранницей в силу своей нерешительности.  Весы долго принимают решения, взвешивают все варианты – и рассчитывают, что в итоге все будет происходить именно так, как они задуманы. Сбой запрограммированного сценария полностью выбивает их из колеи. Поэтому представители знака крайне негативно относятся к отличному от своего мнения, вступают в споры и до последнего отстаивают свою точку зрения даже по самым пустяшным поводам.

Ранее астрологи рассказали, кому повезет в любви. 

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