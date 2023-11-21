Как понравиться его родителям – советы

Любая девушка, услышав, что мужчина хочет познакомить ее с родителями, понимает, что все серьезно, сообщает Zakon.kz.

1. Будьте вежливы

Относитесь вежливо к близким вашего парня. Не ведите себя равнодушно и высокомерно. И не ждите, что родственники вашего любимого будут относиться к вам как к близкому. Показывайте себя с лучшей стороны. Своими словами и поступками вы должны привлекать их. При встрече улыбайтесь, пишет Life.ru.

2. Узнайте у парня больше о его родителях

Учить наизусть генеалогическое древо до седьмого колена не надо, но имя, отчество, место работы, увлечения и образ жизни знать надо. Также заранее обговорите темы, которые лучше не поднимать. Попросите парня как можно меньше оставлять вас наедине с его родственниками, на случай непредвиденной экстренной ситуации.

3. Не опаздывайте на встречу

Встречают по одежке. Но ни скромный вид, ни голливудская улыбка не спасут, если вы явились на полчаса позже назначенного срока. Если родители — люди понимающие, они примут любую отговорку, будь то чудовищные пробки или ваш любимая собака, которую пришлось срочно вести к ветеринару, но осадок останется. Проявите пунктуальность хотя бы на первом свидании с родителями бойфренда.

4. Интересуйтесь их жизнью

Покажите новым родственникам, что вы заинтересованы, и их отношение к вам поменяется в лучшую сторону. Задавайте простые вопросы, которые покажут ваш интерес. Например: "Как урожай?", "Когда вы последний раз были на рыбалке?", "Как улов?" Благодаря таким вопросам родственники вашего партнера увидят, что вам важно их узнать получше.

5. Следите за речью

Речь – отражение нашего интеллекта и воспитания. Хотите, чтобы родители бойфренда восприняли вас как умную и подходящую девушку? Тогда никаких бранных выражений и слов-паразитов. Сленговые фразы тоже лучше оставить для компании ваших ровесников. Поддерживайте беседу, делитесь эмоциями, рассказывайте о себе – пусть родители видят, что у их сына отличный вкус.

6. Не надевайте экстравагантные вещи

Какой бы ни была мода, для встречи с родителями парня оптимальный вариант — классическое платье или брюки с рубашкой. Не приходите в спортивках или рваных джинсах, даже если привыкли одеваться именно так. Какими бы прогрессивными ни были родители, именно на первую встречу отдайте предпочтение классике.

7. Дарите подарки

Еще один способ сблизиться с родственниками любимого человека – это дарить им подарки. Идя в гости, купите цветы маме вашего партнера или билеты на спортивное мероприятие для отца вашего любимого. Только не переусердствуйте с подарками, так как у родственников может возникнуть ощущение, что вы пытаетесь купить их любовь.

8. Семейные фотографии

Самый благоприятный способ сблизится с родителями – попросить показать семейные фотографии или видеозаписи с парнем. В процессе совместного просмотра можно увидеть модель семьи своего парня, ее манеру взаимодействия. Скорее всего, такую модель семьи он будет строить с вами. Да и родители увидят в этом вашу неподдельную заинтересованность семьей.

9. Не отказывайтесь от еды

"Я не ем мясо!", "Я на диете", "Это что, майонез?!":такие фразы — верный способ вызвать недоумение и обиду у хозяев вечера. Сами подумайте: родители готовились к вашему визиту, хотели угостить вас чем-то вкусненьким.

10. Будьте собой

Это, пожалуй, самый простой ответ на вопрос, как понравиться родителям парня. Не пытайтесь быть кем-то, насильно проявлять качества, которых нет, ведь рано или поздно любой обман вскроется и родителям парня придется узнавать вас заново.

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