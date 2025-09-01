#АЭС в Казахстане
Советы

В Минздраве дали важные советы родителям школьников

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения опубликовали советы для родителей о том, как помочь школьникам влиться в учебный год, сообщает Zakon.kz.

Специалисты напомнили, что подготовка к учебному периоду – это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии. Важно организовать детям распорядок дня, ограничить время, которое они проводят у телевизоров и за гаджетами, а также позаботиться о качестве сна, правильной мебели и создании комфортного учебного пространства.

"Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку – один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребенка, возвращаться к школьному режиму желательно начать уже в конце лета", – отметили в Минздраве.

По словам экспертов, речь идет об установке постоянного времени для подъема, приема пищи, занятий, отдыха и сна.

"Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости", – подчеркивают медики.

Основными составляющими режима должны быть:

  • учебные занятия и выполнение домашних заданий;
  • активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;
  • регулярное и сбалансированное питание;
  • полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;
  • свободное время для занятий по интересам.

Для младших школьников (1-4-е классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом для учеников 3-4-х классов – до двух часов.

Старшеклассникам допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

"Питание ребенка должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов. Свободное время – не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби", – говорится в публикации.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до двух часов в день.

"Современные дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов – телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако родителям нужно следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени", – отметили в Минздраве.

По мнению специалистов, экранное время для развлечений следует ограничить, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до двух часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами

Дополнительно важно:

  • исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;
  • отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;
  • не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;
  • рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;
  • использовать цифровые инструменты, таймеры и приложения ограничителей ("родительский контроль").

Ранее к казахстанским родителям обратились с предупреждением из-за тревожных сообщений в Сети – злоумышленники под видом игроков пытаются войти в доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия.

Андрей Дюсупов
