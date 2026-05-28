Ученые сообщили о прорыве в терапии жировой болезни печени

Экспериментальный препарат ION224 показал положительные результаты в лечении тяжелой формы жировой болезни печени. ION224 действует напрямую на процессы накопления жира в печени, блокируя ферменты, которые участвуют в синтезе жировых соединений, сообщает Zakon.kz.

В испытаниях участвовали 160 пациентов с метаболически-ассоциированным стеатогепатитом и ранними стадиями фиброза. В течение 51 недели они получали ежемесячные инъекции препарата или плацебо. Данные исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

"Наилучшие результаты показала группа, получавшая максимальную дозу: улучшение состояния печени наблюдалось примерно у 60% пациентов. При этом серьезных побочных эффектов не зафиксировано", – пишет издание.

Отмечается, что эффект проявлялся даже без снижения веса, что указывает на независимый механизм действия препарата. Следующим этапом станут более масштабные исследования для подтверждения его эффективности и безопасности.

