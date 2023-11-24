Топ-5 мультфильмов для взрослых и детей с глубоким смыслом

Анимационные мультфильмы не только забирают нас в другой мир, но и заставляют после просмотра переосмыслить всю свою жизнь. Одна часть развлекает, а другая в непосредственной форме затрагивает важные темы.

Zakon.kz предлагает посмотреть лучшие мультики с глубоким смыслом, которые подойдут как детям, так и взрослым. Подборку ярких мультфильмов для семейного просмотра возглавляет работа студии Pixar.

"Головоломка"

В мультфильме сценаристы решили заглянуть внутрь головы подростка и попробовать понять, почему в этом возрасте у них возникает множество конфликтов и споров. Чтобы лучше показать, как реагирует разум ребенка, над разработкой мультфильма работали психологи, невропатологи и другие специалисты.

В центре сюжета 11-летняя девочка Райли, которая переезжает в крупный город вместе со своими родителями. Авторы наглядно показали эмоции персонажами, которые живут в голове девочки, в их числе: радость, грусть, страх, гнев и отвращение. Картина позволяет нам заглянуть в мир подростка и показать, почему они эмоционально реагируют на разные ситуации. При этом каждая эмоция ярко выражена и лучше знает, как поступить в тот или иной момент, тем самым создавая беспорядок и хаос в голове подростка. Мультфильм помогает лучше понять своих детей, наладить отношения и самим лучше контролировать свои эмоции.

"Душа"

Вероятно, об этом мультике слышали и смотрели многие. Работа режиссера Пита Доктера также может уверенно возглавить мультфильмы с глубоким смыслом. Главный герой картины, преподаватель музыки Джо Гарднер, задается вопросом – что это такое, что делает тебя тобой? С детства он мечтал профессионально выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Когда, наконец, ему дается такая возможность, его жизнь обрывается. После он оказывается в "ином" мире на эскалаторе, который идет к "свету". Однако он не принимает смерть, и ему удается сбежать в место, где зарождается душа человека. Здесь он становится наставником упрямой души 22, которая много лет не может найти свою искру, чтобы отправиться на Землю. В этот момент и начинается самое интересное.

Как отмечает режиссер мультфильма, когда родился его сын, он заметил, что у него есть своя индивидуальность. Ранее он думал, что личность развивается в основном благодаря взаимодействию с миром. Однако, смотря на сына, он понял, что все мы рождаемся с уникальным талантом и ощущением того, кто мы есть. Главное – не забывать это и наслаждаться простыми моментами жизни. Вот так и зародилась идея мультфильма "Душа".

"Вверх"

Еще одно творение Pixar, которое входит в топ мультфильмов со смыслом, – это история о 78-летнем Карле Фредриксене. Старик живет в своем доме, который полон воспоминаний о его супруге. В молодости они мечтали много путешествовать и завести детей. Однако у жизни были свои планы – жена Карла оказалась бесплодной и умерла перед самой поездкой на райский водопад. Когда Карла хотят отправить в дом престарелых и снести дом, где они жили с женой для новой постройки, он решает исполнить их давнюю мечту и отправляется в путешествие интересным способом, поднимая дом в воздух при помощи огромного количества воздушных шаров. При этом он случайно забирает с собой пухленького 9-летнего скаута Рассела. Мальчик очень болтливый, какое-то время он раздражает старика, но потом они становятся напарниками в опасном путешествии. На пути они встречают много неожиданных препятствий и новых друзей. Мультфильм со смыслом отлично подходит для семейного просмотра.

Примечательно, что есть почти такая же реальная история об Эдит Мэйсфилд, которая отклонила предложение о продаже своего дома за 1 млн долларов для коммерческой застройки. В этом доме старушка родилась и выросла, и для нее воспоминания были дороже любых денег. В результате она привлекла внимание всего мира и стала вроде народного героя.

"Валл-и"

Мультфильм со смыслом, который стоит посмотреть, затрагивает тему экологической катастрофы, дружбы, любви и преданности своему делу. Когда планета становится непригодной для жизни, люди покидают ее на космических кораблях. На Земле остается один робот Валл-и, который трудится и очищает планету от мусора.

История начинается с того, что на планету прилетает исследовательский робот ЕВА в поисках растительности, чтобы сообщить людям, есть ли признаки жизни на Земле. Мультфильм со смыслом наполнен романтикой между роботом Валл-и и Евой. Ведь в погоне за материальными ценностями мы забываем о самом главном – чувствах и человечности, которые делают нас настоящими людьми. Кроме того, мультик, снятый в научно-фантастическом жанре, показывает загрязненную планету "будущего", тем самым заставляет задуматься об экологической катастрофе не только детей, но и взрослых.

"Шрек"

Комедийный фильм "Шрек" также входит в число полнометражных мультфильмов со смыслом. Картина затрагивает темы добра и зла, истинной красоты души, чуткости отношений между близкими и друзьями. В центре сюжета большой огр Шрек, который живет в одиночестве в своем болоте и вроде бы его все устраивает.

Окружающие и он сам убежден, что он "плохой" злодей. Однако, несмотря на пугающую внешность, Шрек добрый, заботливый и благородный внутри. Сюжет картины разворачивается, когда огр встречает надоедливого осла и спасает принцессу Фиону в обмен на возврат своей земли с болотом. Ключевую роль в мультфильме играет один из самых юмористических персонажей – осел, который надоедает своей болтливостью Шреку. Герой видит настоящие души окружающих и понимает куда больше, чем может показаться окружающим. Обстоятельства, в которые они попадают, помогают главным героям увидеть дальше своих страхов, шагнуть к неизвестности и обрести счастье.