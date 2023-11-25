Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые выяснили, что бобовые способствуют похудению

как бобовые влияют на здоровье Фото: pixabay
Эксперт по питанию из американской компании, которая занимается производством продуктов и пищевых добавок, в составе научного коллектива выяснил, что замена очищенных злаков бобовыми помогает похудеть, способствует здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nutrients, исследователи смоделировали воздействие замены белковой пищи или очищенных злаков бобовыми (горох, чечевица). Они утверждают, что отказ от одной порции белковых продуктов (мяса и яиц) в пользу бобовых снижает уровень холестерина в крови более чем на 10%. Кроме того, горох и чечевица содержат много клетчатки. Это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Также ученые отметили, что пользу организму может принести замена очищенных злаков на бобовые. Очищенными злаками называют зерна, которые в процессе помола потеряли оболочку и зародыш – в них остались только углеводы и глютен (клейковина). В цельных злаках питательных веществ столько же, сколько в необработанном зерне. Бобовые богаты магнием, калием и медью. Калий важен для регуляции сердечного ритма, а магний – для снижения риска тромбоза путем разжижения крови.

Помимо этого, бобовые содержат мало калорий. Их употребление способствует снижению веса и нормализации обмена веществ – процесса преобразования пищи в энергию.

Ранее сообщалось, как сон влияет на похудение.

Читайте также

советы
О серьезных осложнениях после кори рассказала офтальмолог
ТОП-5 мультфильмов для взрослых и детей с глубоким смыслом
Топ-5 мультфильмов для взрослых и детей с глубоким смыслом
Личный автомобиль или такси: что выгоднее
Личный автомобиль или такси: что выгоднее
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления