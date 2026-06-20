Ученые выяснили, какие консерванты могут вредить сердцу

Французские ученые провели крупнейшее исследование и выяснили, что регулярное употребление пищевых консервантов может быть связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Исследование прошло в рамках проекта NutriNet-Santé. В нем приняли участие 112 395 человек, за которыми наблюдали в течение семи-восьми лет. Результаты опубликованы в European Heart Journal.

Команда под руководством Матильдs Туавье анализировала рацион участников каждые полгода, фиксируя конкретные пищевые добавки. Выяснилось, что 99,5% людей регулярно употребляли хотя бы один консервант.

"Согласно данным, у участников с самым высоким потреблением неантиоксидантных консервантов риск гипертонии оказался на 29% выше, а сердечно-сосудистых заболеваний – на 16% выше, чем у тех, кто употреблял их реже", – пишет издание.

Особое внимание ученые обратили на восемь распространенных добавок, которые независимо связаны с повышением артериального давления.

Среди них – сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), аскорбиновая кислота (E300), аскорбат натрия (E301), эриторбат натрия (E316), лимонная кислота (E330) и экстракты розмарина (E392).

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