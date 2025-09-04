Казахстанцам напомнили правила перевозки багажа в поездах

О том, что нужно знать о перевозке багажа и грузобагажа в поездах Казахстана, рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Так, установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади в пассажирских поездах.

В частности, для составов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", допускается бесплатная перевозка ручной клади весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров в сумме трех измерений.

Для остальных вагонов – до 35 килограммов и не более 200 сантиметров в сумме трех измерений.

Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора.

Но есть уточнение: если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для ручной клади.

Еще отмечено, что пассажиры с инвалидностью дополнительно могут провозить бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования.

"Размещение ручной клади на пассажирских местах, в проходах, коридорах и тамбурах строго запрещено". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В случае превышения установленных параметров пассажирам необходимо оформить перевозку излишней ручной клади, багажа или грузобагажа в багажном отделении железнодорожного вокзала.

Данная услуга предоставляется на маршрутах:

№33/34 "Актобе – Алматы",

№41/42 "Алматы – Атырау",

№77/78 "Алматы – Мангышлак",

№691/692 "Актобе – Атырау",

№9/10 "Алматы – Астана".

Еще одна деталь: стоимость зависит от дальности поездки и рассчитывается в соответствии с действующими правилами.

К примеру, для провоза багажа и грузобагажа для физических и юридических лиц на популярных маршрутах установлены следующие тарифы за 1 кг:

Алматы – Мангистаy: багаж – 57 тенге, грузобагаж – 114 тенге;

Алматы – Астана: багаж – 39 тенге, грузобагаж – 94 тенге;

Шымкент – Алматы: багаж – 27 тенге, грузобагаж – 57 тенге.

В заключительной части пассажирам напомнили:

"Отправка посылок через проводников является незаконной и влечет административную ответственность, включая увольнение работника".

О том, что запрещено провозить в поездах, можно прочитать по этой ссылке. Помните, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.