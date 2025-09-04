Казахстанцам напомнили правила перевозки багажа в поездах
Так, установлены нормы для бесплатного провоза ручной клади в пассажирских поездах.
В частности, для составов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", допускается бесплатная перевозка ручной клади весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров в сумме трех измерений.
Для остальных вагонов – до 35 килограммов и не более 200 сантиметров в сумме трех измерений.
Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора.
Но есть уточнение: если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для ручной клади.
Еще отмечено, что пассажиры с инвалидностью дополнительно могут провозить бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования.
"Размещение ручной клади на пассажирских местах, в проходах, коридорах и тамбурах строго запрещено".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
В случае превышения установленных параметров пассажирам необходимо оформить перевозку излишней ручной клади, багажа или грузобагажа в багажном отделении железнодорожного вокзала.
Данная услуга предоставляется на маршрутах:
- №33/34 "Актобе – Алматы",
- №41/42 "Алматы – Атырау",
- №77/78 "Алматы – Мангышлак",
- №691/692 "Актобе – Атырау",
- №9/10 "Алматы – Астана".
Еще одна деталь: стоимость зависит от дальности поездки и рассчитывается в соответствии с действующими правилами.
К примеру, для провоза багажа и грузобагажа для физических и юридических лиц на популярных маршрутах установлены следующие тарифы за 1 кг:
- Алматы – Мангистаy: багаж – 57 тенге, грузобагаж – 114 тенге;
- Алматы – Астана: багаж – 39 тенге, грузобагаж – 94 тенге;
- Шымкент – Алматы: багаж – 27 тенге, грузобагаж – 57 тенге.
В заключительной части пассажирам напомнили:
"Отправка посылок через проводников является незаконной и влечет административную ответственность, включая увольнение работника".
О том, что запрещено провозить в поездах, можно прочитать по этой ссылке. Помните, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.