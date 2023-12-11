Как правильно дарить подарки – советы ученых

Декабрь может показаться бесконечным испытанием при поиске идеальных подарков для самых близких. Люди уникальны своей способностью учитывать чужую точку зрения, но умение видеть перспективу – это огромная нагрузка для мозга, сообщает Zakon.kz.

По мнению профессора Джулиана Гиви из Университета Западной Вирджинии, при выборе подарков уходит много умственной энергии, сообщает The Guardian.

Исследователи, такие как Джулиан Гиви, выявили целый ряд когнитивных предубеждений, которые сбивают нас с пути, в результате чего мы тратим деньги впустую и упускаем возможности.



Искусству и науке дарения подарков можно научиться. Осознав наиболее распространенные ошибки, можно мгновенно улучшить свой выбор, чтобы доставить максимум удовольствия любимым.

Думайте не только о моменте

Многие ошибки возникают из-за своего рода "близорукости". Тот, кто дарит подарок, зациклен на одном моменте обмена – он хочет получить подарок, который вызовет наибольшую немедленную реакцию, даже если удовольствие будет недолгим. Получатели же, как правило, испытывают большую благодарность за подарки, которые приносят более длительное удовольствие.

Профессор Адель Янг из Национального университета Сингапура заявила, что существует естественный разрыв перспектив, или так называемая "гипотеза поиска улыбки".

К примеру, на День святого Валентина дарители предпочитают купить, например, букет распустившихся цветов, которые могут выглядеть потрясающе в момент обмена. Но вскоре цветы потеряют свои лепестки, в то время как получатели предпочитают домашнее растение, за которым можно ухаживать в течение более длительного времени.

Чтобы оценить подарок, можно спросить себя "отправил бы я такой подарок по почте". Адель Янг обнаружила, что люди, как правило, принимают более правильное решение, когда знают, что не будут физически присутствовать при открытии подарка, и поэтому не смогут наблюдать за немедленной реакцией человека, получившего подарок.

Сосредоточенность на моменте обмена может стать причиной многих других ошибок. Например, люди предпочитают не покупать подарок, который уже есть в чьем-то списке желаний. Дарители хотят видеть сюрприз, когда открывают подарок, а получатели предпочитают получать те подарки, которые они действительно просили.

"Подарки-сюрпризы вдвойне проблематичны. Мало того, что вы получаете не то, что хотели, но если речь идет о близких друзьях или романтических партнерах, вы ничего не можете с этим поделать. В конце концов, просить о возврате денег кажется невероятно неблагодарным. Как свидетельствуют наши захламленные дома, нежеланные подарки прошлого Рождества могут преследовать нас в течение многих месяцев или лет после этого события". профессор Джеффри Галак из Университета Карнеги-Меллон

Впечатления важнее материальных благ

"Гипотеза поиска улыбки" также может объяснить, почему мы предпочитаем покупать материальные подарки: например, новые модные часы или ожерелье по сравнению с билетами на концерт или уроком кулинарии.

Даритель рад получить что-то большое и блестящее, но новые и захватывающие впечатления, как правило, приносят больше счастья, а воспоминания о событии останутся надолго после того, как материальные подарки потеряют свой блеск.

Забудьте о цене

Для многих людей при выборе подарка главное – это ценник. Люди платят столько, сколько могут позволить, полагая, что стоимость отражает уважение к человеку.

Однако психологические исследования показывают, что люди сильно переоценивают значение стоимости.

"Все факты указывают на то, что стоимость мало связана с тем, насколько хорошо будет принят подарок". профессор Джеффри Галак

Кроме того, мы чаще бросаемся деньгами с людьми, которые уже состоятельны, чем с более бедными людьми, которые, возможно, больше нуждаются в небольшой роскоши.

Каждый подарок, как правило, рассматривается по достоинству.

Преодолейте свой эгоизм

В некоторых ситуациях дарители испытывают чувство зависти к самим получателям. При покупке более стильного подарка, чем есть у самого дарителя, даритель может выбрать подарок низкого качества. Ученые выяснили, что дарители рискнут разочаровать получателя, чем вызовут у себя зависть.

Желание чувствовать себя уникальным также может стать барьером. Например, ваш друг мечтает о памятной вещице "Битлз", которая принадлежит вам, а вы случайно находите такой же предмет на онлайн-площадке.

Это был бы идеальный подарок, но вы хотите остаться единственным человеком, который владеет этим вожделенным предметом. Если вы купите его для другого человека, вы уже не будете чувствовать себя таким особенным. В результате вы выбираете совершенно другой подарок – тот, который не вызовет такой благодарности.

Преодолейте свой страх перед сентиментальностью

Если вы чувствуете себя достаточно близким человеком к получателю, можно выбрать фотографию или альбом, посвященный вашим отношениям с получателем.

Рассматривая сентиментальные подарки, люди часто беспокоятся, что их друг или партнер предпочтет получить что-то с более высоким ценником и более практичным использованием. Но исследования показывают, что эти предположения неверны: люди предпочтут получить вещь с эмоциональным подтекстом.