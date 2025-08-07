Подарки по знакам зодиака: что подарить человеку, у которого все есть

Выбор подарков для близких и друзей может стать головоломкой, особенно если кажется, что у человека уже "все есть". Идеальным решением станет выбор подарка с учетом знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как уверены астрологи Mixnews, зная астрологические предпочтения, можно удивить даже самых требовательных и взыскательных людей.

Овен

Овны любят активность, драйв и новизну. Подарите им впечатления: сертификат на полет на воздушном шаре, абонемент в скалодром или набор для экстремального спорта. Эмоции и адреналин – вот ключевые слова для подарка Овну.

Телец

Тельцы обожают комфорт и эстетическую роскошь. Оригинальный набор для домашнего СПА, качественные органические продукты или стильные интерьерные аксессуары станут превосходным подарком для этого знака.

Близнецы

Близнецам нужны интеллектуальные подарки и разнообразие. Подписка на образовательные платформы, коллекционные книги, увлекательные настольные игры или билеты на захватывающее мероприятие точно порадуют представителей этого знака.

Рак

Раки ценят эмоциональные и персонализированные подарки. Семейный портрет, фотокнига воспоминаний или индивидуальные украшения с гравировкой будут приняты с огромной благодарностью и трепетом.

Лев

Львы любят яркие, эксклюзивные и престижные вещи. Подарите Львам статусный аксессуар, эксклюзивный парфюм или сертификат в модный бутик. Важно, чтобы подарок подчеркивал их индивидуальность и превосходство.

Дева

Практичные и продуманные подарки – лучший выбор для Девы. Высококачественные органайзеры, эксклюзивная канцелярия, полезные гаджеты или мастер-классы по интересам помогут Девам чувствовать себя комфортно и уверенно.

Весы

Весам понравятся изысканные и гармоничные подарки. Сертификат в хороший ресторан, посещение винной дегустации или билеты на театральную премьеру – такие подарки подчеркнут их вкус и стремление к гармонии.

Скорпион

Скорпионы предпочитают загадочные и интригующие подарки. Подберите для них уникальные ароматы, книги с глубоким смыслом, набор для творчества или необычные гаджеты, которые будут будоражить их воображение.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу и путешествия. Подарите им уникальные аксессуары для поездок, наборы для приключений, карту мира со стираемыми странами или онлайн-курсы иностранного языка.

Козерог

Козероги любят статус и качество. Выберите для них эксклюзивную офисную атрибутику, дорогие деловые аксессуары или редкие коллекционные предметы, отражающие их высокий статус и амбиции.

Водолей

Водолеи оценят оригинальные и нестандартные подарки. Это может быть абонемент на инновационные мероприятия, редкий гаджет, уникальный арт-объект или даже участие в необычном эксперименте.

Рыбы

Рыбам подходят подарки для души и творчества. Сертификат на уроки живописи, музыкальные инструменты, уютные аксессуары для дома или ароматические свечи – такие вещи создадут особенную атмосферу, которую так любят Рыбы.

