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Взлет карьеры: астролог назвала знак зодиака, которого ждет финансовая удача

Взлет карьеры: астролог назвала знак зодиака, которого ждет финансовая удача Фото: pexels
Российский астролог Василиса Володина предсказала одному из знаков зодиакального круга серьезные перемены в декабре, сообщает

По ее словам, в последний месяц года людям, рожденным под созвездием Льва, не удастся расслабиться – судьба погрузит их в водоворот событий.

"Представителям знака также придется встретиться с людьми из своего прошлого. Возобновление общения благоприятно скажется на душевном благополучии Львов – они вновь смогут погрузиться в атмосферу счастья и взаимопонимания", – рассказала TOPNews астролог.

Одним из серьезных вопросов, который придется решить представителям знака, связан с карьерой: перед ними встанет выбор, перейти ли на новую работу – или остаться на старой.

"Для того, чтобы впоследствии не жалеть о своем решении, необходимо очень тщательно взвесить все аргументы. Важно понимать, что карьерные перспективы прослеживаются и на имеющемся месте: если не торопить события, звезды обещают прекрасные перспективы".  Василиса Володина

Как предупреждает астролог, важно позаботиться о здоровье, иначе серьезная простуда сможет нарушить все планы.

Ранее астрологи рассказали, как знакам зодиака загадывать желание. 

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