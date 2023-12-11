Самое сокровенное: как знакам зодиака загадывать желание

Каждый знак зодиакального круга уникален и неповторим. Звезды уверены, это касается и подхода в исполнении самого заветного, нужно лишь знать, как правильно загадывать желаемое, сообщает Zakon.kz.

Каждый человек имеет сокровенные желания, о которых порой даже не хочется распространяться. Но к сожалению, далеко не все знают, что реализация тайных грез требует определенного подхода. Однако, астрологи уверены, что звезды помогут исполнить даже самую сокровенную мечту, если знать, как правильно загадать желание, пишет Bazaar.

Самые эффективные способы для загадывания желаний для Овнов связаны с их стихией, огнем. Если вы мечтаете о любви и романтике, попробуйте зажечь красные свечи. Если ваши грезы касаются сферы финансов, то отдайте предпочтение бежевым и коричневым свечам. Мечтая о здоровье и удаче, выбирайте голубые или фиолетовые варианты.

Тельцам на пути к сокровенной мечте помогут обереги. Поэтому обязательно загадывайте желания в процессе активации собственного талисмана. К слову, если вы все еще в поиске амулета, то рекомендуем присмотреться к агатам, авантюринам или бирюзе.

В подсознании Близнецов таится огромная сила, которая способна свернуть даже горы. Поэтому личные магические ритуалы являются самой эффективной для них методикой. Например, откажитесь от вредной привычки в обмен на исполнение сокровенного желания.

Раки, находящиеся под покровительством Луны, смогут усилить свой магический потенциал, загадывая желание после заката. Также астрологи рекомендуют людям, родившимся под этим знаком, записывать все мечты и планы на листке бумаги в новолуние.

Учитывая пламенный темперамент Львов, представителям этого знака зодиака не обойтись без помощи стихии-покровителя. Именно поэтому специалисты советуют направлять все свои запросы прямиком в огонь.

Усидчивость и аккуратность Дев станет их основой для проведения ритуалов на исполнение желаний. Советуем обратить внимание на те методики, которые требуют записывания или сворачивания бумаги.

Приметы, напрямую связанные с людьми и обществом, отлично подходят Весам. Даже детский способ загадывания желаний, требующий наличия двух тезок, будет работать на ура.

Скорпионы, подобно Фениксу, должны привносить в мир разрушение и воскрешение. Разорванный лист с желаниями или гадание на лепестках цветка: вот то, что может усилить магию этого знака.

Ярким Стрельцам требуется некая искра для привлечения удачи. Как же правильно загадать желание людям, родившимся под этим знаком? Астрологи рекомендуют думать о мечте, смотря на бенгальский огонь, праздничный фейерверк или на падающую звезду.

Представители Козерогов могут совершать ритуалы, договариваясь с пространством. Так, упертые Козероги привлекут в свою жизнь удачу, многократно повторяя заветное желание вслух.

Загадывая желание, Водолеям стоит выполнять ритуалы, касающиеся воздуха и открытых пространств. Например, попробуйте отпустить в небо воздушные шарики со списком мечтаний.

Помня о собственной стихии, Рыбам стоит рассмотреть варианты обрядов, связанных с водой. Например, думайте о своих долгосрочных планах, опустив руки в воду. Также советуем попробовать загадать желание у источников или озвучить свои мечты проточной воде.

Ранее специалисты рассказали, как встретить наступающий год и расположить к себе Зеленого Деревянного Дракона во всеоружии и привлечь удачу на весь год.

