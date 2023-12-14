Кому в 2024 году звезды помогут справиться с трудностями

Астрологи рассказали, кто в следующем году будет находиться под особой защитой звезд. Речь идет о представителях нескольких знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, Овнам в наступающем году предстоит непростой период, который будет связан с неоднозначной ситуацией на работе и финансовыми потерями. Однако звезды подарят второй шанс — представители знака смогут справиться со всеми проблемами и добиться стабильного финансового положения.

Козерогов ждет время апатии – все будет валиться из рук, а в голову начнут приходить мысли, что выбранный путь является ошибкой. Однако не стоит отчаиваться – вскоре благодаря своему трудолюбию представители знака получат заслуженную награду и добьются высот в карьере, а следом наступит и внутренняя гармония.

Рыбам следует обзавестись новыми знакомствами – звезды поспособствуют встречам, которые позволят обрести настоящих друзей, способных помочь в трудную минуту.

Ранее астрологи рассказали, кто еще до конца года успеет поймать удачу за хвост.