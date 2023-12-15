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История происхождения пиццы и наиболее известные виды

История происхождения пиццы и наиболее известные виды Фото: pixabay
Пицца – одно из наиболее популярных блюд не только в Европе, но и в Америке. Причем история ее появления и развития достаточно интересная. Она постепенно завоевывала свои позиции в кулинарии, пока не стала одним из любимых перекусов у людей в разных странах.

Неспециалисту трудно сказать, сколько видов пиццы существует сегодня. Однако у каждого ценителя имеется свой идеальный вкус, а те, кто только познает особенности этого блюда, могут пробовать и выбирать.

Краткая история пиццы

История происхождения пиццы уходит в древние времена. Прародительницей современного блюда была плоская лепешка с начинкой. В разных источниках упоминается хлеб с добавлением чеснока, зелени, сыра. После изобретения древними египтянами дрожжей тесто стало более пышным. В него стали добавлять не только овощи, но и мясо, сало. Первое официальное название "пицца" появилось в Неаполе в XVI веке. Ее считали едой бедняков. Единого рецепта не было. Чаще всего лепешку приправляли салом, чесноком и крупной солью. После ввоза в Европу помидоров они также стали обязательным ингредиентом при приготовлении пиццы. Томаты сначала использовали для соуса с добавлением пряного базилика. Позже их стали прибавлять кусочками.

Дальнейшие значимые вехи истории появления пиццы перечислим кратко:

  • в 1858 году появляется первое печатное описание неаполитанской пиццы. Существует легенда, что в 1889 году пиццамен Раффаэле Эспозито создал в честь итальянской королевы Маргариты Савойской новое блюдо, украсив его томатами, моцареллой и базиликом. Так появилась первая пицца "Маргарита";
  • ближе к концу XIX века вместе с итальянскими переселенцами пицца перекочевала в Америку;
  • после Второй мировой войны пицца с юга Италии распространилась по всей стране;
  • в 1962 году была изобретена "гавайская" разновидность;
  • к 70-м годам прошлого столетия пиццерии функционировали практически по всему миру;
  • после 90-х годов началось распространение итальянского блюда на постсоветском пространстве, включая Россию, Казахстан и другие государства.

Особенности современного блюда

Несмотря на длительную историю, самые популярные виды пиццы имеют общие черты. Тесто для основы готовится из дрожжей, воды и муки. В основном заготовки делаются круглыми, хотя в Палермо можно попробовать квадратную пиццу с высокими бортиками, которая содержит много соуса. Еще один вечный вопрос – как тонко раскатывать тесто. Жители Рима и его окрестностей предпочитают тонкую и хрустящую основу. В Неаполе чаще можно попробовать пышную и мягкую. Также различаются начинки. Классическими считаются томаты и моцарелла. Традиционно выпекают пиццу в дровяных печах. Однако не менее вкусным будет блюдо, приготовленное в газовой или электрической духовке.

Наиболее известные виды пиццы

По многочисленным отзывам любителей итальянского блюда в перечень лучших видов пиццы входят следующие:

  • "Маргарита". Один из старейших классических видов. Несмотря на свою простоту, она уже много лет не сдает свои позиции. Ее популярность обусловлена особым вкусом, который рождает тонкое сочетание томатов, базилика и сыра. Иногда моцареллу заменяют пармезаном, а также приправляют блюдо перцем или чесноком;
  • "Пепперони". Ее еще называют дьявольской. История происхождения пиццы "Пепперони" начинается, когда для начинки решили использовать острую колбасу-салями. Она готовится с большим количеством красного перца. Также в состав классической начинки входят моцарелла и томатный соус. В разных странах еще прибавляют ветчину прошутто, хамон и др.;
  • "Гавайская". Этот вид пиццы любят за ее необычный вкус. Он получается сочетанием соленой ветчины и кисло-сладких ананасов. Более нежной получается комбинация фруктов с куриным мясом. В некоторых пиццериях начинку дополняют бекон, грибы;
  • "Четыре сыра". Это настоящий рай для любителей блюд с насыщенным сырным вкусом. Для начинки используют моцареллу (мягкий), пармезан (твердый), горгонзолу (голубой) и дор блю (ароматный пряный). Зато в ней нет традиционного томатного соуса или помидоров;
  • "Неаполитанская". Главные ее отличия – в мягком воздушном тесте. Особенности раскатки коржа заставляют край пузыриться. В качестве начинки используют томаты, много сыра, анчоусы и листочки базилика. Это еще одно лаконичное, но гармоничное сочетание, которое хочется пробовать снова и снова;
  • "Капричиоза". Этот сытный вид пиццы способен заменить полноценный обед. В классическом рецепте хлебная основа щедро посыпается ветчиной, шампиньонами или другими грибами, сыром моцарелла. В разных заведениях их могут дополнять охотничьими колбасками, беконом, артишоками;
  • "Маринара". Это пицца с морепродуктами, которая обзавелась почитателями во всех концах мира. В разных исполнениях используется традиционный томатный либо более нежный сливочный соус. Набор морепродуктов обычно включает креветки, мидии, мясо кальмара, икру и др. Для придания сырной нотки берут моцареллу или пармезан.

История появления пиццы длинная и имеет множество вариаций. С этим итальянским блюдом связано много легенд. Однако ее популярность в мире неоспорима. Ведь среди разнообразия предложений легко найти свой идеальный рецепт. Кто-то выбирает заказы из любимого заведения, а другие предпочитают домашнюю выпечку. Но все сходятся в том, что это вкусное и быстрое блюдо.

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