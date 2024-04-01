1 апреля – День смеха и шуток: как отмечают в мире и розыгрыши, ставшие историей

День смеха не имеет официального статуса ни в одной стране мира, но является одним из любимых во многих уголках планеты. Zakon.kz узнал историю появления традиции розыгрышей и чьи трюки вошли в историю.

День смеха – 1 апреля – появился в мире давно, только историю мало кто помнит. Существует версия, что виной тому стало изменение французским королем Карлом IX календаря, пожелавшего отмечать Новый год 1 января, а не 1 апреля, как было прежде. Чехарда с цифрами и упорство французов, не желавших перемен, породило шутки и розыгрыши, а старая дата начала года была переименована в День смеха. Имеется еще гипотеза, уходящая в глубины Древнего Рима, но и в ее достоверности нельзя быть уверенным. Одним словом, единого мнения на этот счет нет, что не мешает всем желающим по всему миру веселиться и устраивать розыгрыши.

1 апреля – никому не веря!

"Весь апрель – никому не верь!" – самое ходовое выражение, используемое в период Союза людьми, которых кто-то пытался разыграть. В то время чаще всего разыгрывали на работе и весьма невинно: "Тебя бухгалтерия зовет, забыли доплатить за прошлый месяц"; "Начальство вызывает – злой весь"; "Иди в местком, тебе путевку в санаторий выделили"; еще могли выделить квартиру, место в детском саду и т. д. Коллективы жили дружно, многое друг о друге знали, поэтому чаще всего угадывали, чем заманить коллегу, после чего все от души веселились удачному розыгрышу. По телевидению к этому дню обязательно снималась какая-то юмористическая передача со звездами эстрады и сатиры, что придавало празднику смеха вес.

В новое время розыгрыши устраивают все реже, молодежь перешла на новые технологии, и для них 1 апреля больше мем, чем живой праздник общения.

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Какие розыгрыши устраивают в разных странах мира

Германия. Если верить прессе, то 1 апреля считается в Германии несчастливым днем, и все, кто родится в этот день, будут невезучими. Правда, розыгрыши устраивают, обычно посылают выполнить какое-нибудь невыполнимое поручение.

Португалия. День смеха там не 1 апреля, так как в это время проходит Великий пост. Веселятся накануне – в воскресенье, осыпая друг друга на улицах мукой.

Франция. В шутку здесь принято втихаря наклеивать бумажную рыбку на спину. Французы называют тех, кто верит розыгрышам и шуткам, ''Апрельской рыбой''. По аналогии с молодой рыбой, которая появляется в водоемах Франции в апреле и которую легко поймать.

Индия. Индийский праздник Холи можно считать аналогом Дня смеха. Отмечают его 31 марта, в этот день принято веселиться, шутить, мазать друг друга красками и бросаться разноцветными специями.

Великобритания. Англичане активно участвуют в розыгрышах, и делать это принято только в первой половине дня. Существует суеверие: если кого-то разыграть после полудня, то потеряешь удачу.

Шотландия. 1 апреля здесь называют Днем кукушки, и розыгрыши длятся два дня. Человека, которого удалось обмануть 1 апреля, называют разиней. У второго дня другое название – День хвоста, он имеет свою специфику, а шутки могут показаться оскорбительными. К примеру, среди шотландцев большой популярностью пользуется трюк с незаметным подкладыванием на стул резинового мешочка. Когда человек садится, издается звук, считающийся неприличным. Общественные места, торговые точки щедро украшены плакатами и картинками с карикатурами с надписью "Дай мне пинка". Это еще одна любимая забава шотландцев – незаметно приклеить к спине прохожего бумажку или значок "Дай мне пинка". В общем-то, смысл праздника Дня хвоста заключается в этом слогане.

Фото: freepik

Розыгрыши, вошедшие в историю

1 апреля 2017 года Министерство иностранных дел России разместило на странице Фейсбук аудиозапись, якобы предназначенную для автоответчиков посольств РФ. "Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами российских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании. Обращаем внимание, в целях повышения качества услуг все звонки записываются". Агентство Рейтер направило в МИД РФ запрос с просьбой разъяснить, является это правдой или нет.

В 1976 году астроном из Британии, выступая на радио, сообщил, что 1 апреля произойдет редкое небесное явление – парад планет. Юпитер, Плутон и Земля выстроятся в один ряд, из-за чего возникнет небывалое гравитационное состояние. Если угадать и подпрыгнуть ровно в эту секунду, то можно взлететь. Начиная со 2 апреля, на радио стали звонить слушатели и делиться своими впечатлениями о полете.

В 1995 году прошла информация, что металлический бюст Ленина, расположенный в итальянском городе Кавриаго, "заплакал" молочно-белыми слезами. С разных городов Италии съехались зеваки, которые смогли увидеть, как из глаз памятника вытекают струи жидкости. Правда, розыгрыш быстро разоблачили: шутники встроили в бюст систему, через которую подавали подкрашенную воду.

Как разыгрывают журналисты

Журналисты в разных странах мира не однажды разыгрывали своих читателей и зрителей.

1 апреля 1988 года в одной из крупнейших газет СССР – "Известиях" – вышла заметка, где сообщалось, что Диего Марадона перешел играть в "Спартак" за 6 млн долларов. 2 апреля издание написало о том, что это был розыгрыш, но сообщение уже распространили все мировые СМИ.

1 апреля 1982 года две газеты из штата Коннектикут опубликовали сообщение, что их покупает новостное советское агентство ТАСС, и экспансия коммунистов в США началась. В качестве доказательства были размещены фотографии "новых сотрудников" в шубах с хоккейными клюшками и бутылками водки в руках. Новым владельцем изданий якобы стал человек с типично русской фамилией – Видонч Киссов. Сообщалось также, что бывших владельцев сразу же после продажи газет постигла трагедия: оба погибли на охоте, случайно выстрелив друг в друга. После выхода газетной утки в редакцию стали звонить напуганные читатели, и журналистам стоило большого труда объяснить им, что это первоапрельский розыгрыш.

Больше других стараются английские репортеры. В 1957 году они выпустили репортаж о сборе спагетти с деревьев. Спустя восемь лет уже другая бригада журналистов сообщила, что скоро телевизоры будут способны передавать запахи. В 1977 году серьезное издание – газета The Guardian – опубликовала 1 апреля статью, где рассказывалось о жизни в вымышленной стране Сан-Сериф. Из недавних розыгрышей – в 2008 году по телевидению показали сюжет о том, что в природе существуют летающие пингвины.

В Швеции 1 апреля 1962 года по телеканалу показали, как можно самостоятельно сделать из черно-белого цветной телевизор. В студии ведущий натянул на экран нейлоновый чулок и якобы изображение стало цветным. Эффект объясняли законами физики. Многие зрители поверили и повторили трюк, понятно, что ничего у них не получилось.