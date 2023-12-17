Уход за волосами: салонные и домашние процедуры

Красивые локоны – украшение каждой женщины. Эффектная прическа и здоровый блеск точно привлекают внимание. Однако не всем такое богатство дается от природы и одними походами к парикмахеру дело не исправишь.

В большинстве случаев требуется кропотливый уход за волосами в домашних условиях. Кроме того, специалисты рекомендуют сочетать его с регулярными салонными процедурами.





Домашний уход

Чтобы волосы выглядели привлекательно и радовали естественным блеском, нужны комплексное внимание и регулярная забота. Многие полезные процедуры можно проводить приобретенными или домашними средствами. К основным относятся следующие.





1. Скрабирование





Необходимо для более глубокой очистки кожи головы и волос. Скрабы помогают удалить избыток себума и омертвевшие клетки, открыть поры. Особенно актуальны они людям, склонным к быстрому появлению перхоти, жирности или избыточному выпадению волос, применяющим стайлинг-средства. Специальные составы наносят массирующими движениями, что способствует улучшению местного кровообращения. Сухую кожу головы рекомендуется скрабировать не чаще раза в две недели. Жирную 1–2 раза в неделю.





2. Правильное мытье





О важности этой процедуры наверняка знает каждый. Ее частота определяется индивидуально в зависимости от потребностей, типа кожи головы и волос. Процедура предполагает ряд последовательных действий:

расчесать волосы густым гребнем;

намочить голову. Рекомендованная температура воды 35–45 °С. Шампунь сначала растереть в ладонях, а далее нанести по всей длине. Слегка помассировать волосы и смыть;

использовать бальзам-ополаскиватель;

промытые волосы промокнуть полотенцем. Лучше, если они будут высыхать естественным способом.

3. Питание и увлажнение





Это обязательный пункт правильного домашнего ухода. В этом помогут маски. Они делятся на увлажняющие, питательные и восстанавливающие. Подбираются в зависимости от имеющихся проблем. Наносить их рекомендуется на чистые, влажные волосы не чаще раза в неделю. Выдерживать в соответствии с рекомендациями производителя.





4. Термозащита





Необходима, если используются плойка, фен или щипцы для укладки. Специальные составы создают защиту волос от негативного воздействия горячего инструмента, образуют замедляющую теплообмен пленку, что способствует более равномерному распределению тепла. Обычно они содержат протеины, аминокислоты, силикон и др.





Салонные процедуры

1. Особенности салонного ухода

Многие трихологи и косметологи утверждают, что выполненные в салоне процедуры станут отличной основой для здоровья и красоты волос. Опытный квалифицированный специалист способен точно установить имеющиеся проблемы и предложить пути их решения. При этом будут использованы передовые технологии и средства, которые невозможно реализовать в домашних условиях. К другим плюсам салонного ухода относят:

индивидуальный подход к каждому клиенту. Прежде чем делать процедуру, мастер проведет консультацию и уточнит отсутствие противопоказаний. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в виде аллергий или других побочных явлений;

возможность быстрого получения видимого результата;

подбор схемы ухода после выполненных процедур. Клиентам обязательно даются рекомендации для продления полученного эффекта и оздоровления волос.

2. Популярные процедуры





Качественный салонный уход за волосами может включать разные процедуры. Отдельные манипуляции или их комплекс нацелен на улучшение состояния локонов, устранение существующих проблем. Чаще всего в салонах проводят процедуры:

кератиновое выпрямление. Оно позволяет справиться даже с самыми непослушными, тугими завитками. Важную роль в достижении результата играет правильный подбор средств, поэтому необходимо обратиться к знающему специалисту. После кератинового выпрямления улучшается внешний вид волос. Они выглядят блестящими, идеально прямыми и тяжелыми. При этом послушные, отлично ложатся в любую прическу;

ботокс. Эта уходовая процедура показывает устойчивые хорошие результаты уже не первый год. Ее суть заключается в нанесении на волоски специального состава, содержащего гиалуроновую кислоту, аминокислоты, минеральные и витаминные комплексы, экстракты полезных растений и др. Причем дополнительные компоненты обеспечивают их проникновение в структуру. Тем самым гарантируются восстановление поврежденных участков, глубокое питание и увлажнение, мягкое выравнивание, повышение прочности волосяных стержней и т. д.;

нанопластика. Это альтернатива кератиновому выпрямлению. Процедура отличается гипоаллергенностью, отсутствием ярко выраженного запаха и вредных компонентов. Ее можно проводить даже беременным и кормящим женщинам. Однако делать нанопластику дольше и дороже. Кроме того, большое значение для результата имеют опыт и квалификация мастера.

Для красоты и здоровья волосам нужен комплексный уход. Эффективные салонные процедуры следует совмещать с качественной и полноценной домашней заботой. При этом можно использовать средства из магазина или попробовать приготовить их самостоятельно. Только так можно получить длительный и стойкий результат.

