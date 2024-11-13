Никогда не покупайте сосиски: почему это вредно для здоровья
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова заявляет, что этот распространенный продукт вызывает рак.
Своим мнением специалист поделилась в своем Telegram-канале. Она подчеркивает: "В мире, полном соблазнительных на вид продуктов, есть один, который я принципиально никогда не куплю ни для себя, ни для своей семьи".
Почему сосиски опасны
"Многие родители с легкостью кладут сосиски на тарелки своих детей. Но, к сожалению, именно они попали в список продуктов, которые могут вызвать серьезные онкологические заболевания", – пишет врач.
В составе сосисок есть консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и другое сырье, которое должно продлить срок годности продукта и улучшить его вид. Но в процессе обработки в нем образуются вещества, которые вредны для организма. При их регулярном употреблении повышается риск рака кишечника и желудка.
Прежде всего особенно серьезную опасность сосиски представляют для детей.
"Сосиски – не просто "быстрая еда". Я как врач никогда не буду покупать сосиски и советую всем внимательно относиться к выбору продуктов для себя и своих близких".Ирина Баранова
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