Стильный январь: модный гороскоп для каждого знака зодиака

Астрологи уверены, что для успешного и счастливого января каждому представителю зодиакального круга нужно обратить внимание на модные советы звезд, сообщает Zakon.kz.

Год начался буквально с чистого листа: первое число первого месяца выпало на понедельник. Это ли не отличный повод начать жизнь с новой страницы? Но, прежде чем отправляться в неизвестное и увлекательное путешествие под названием "2024 год", мы рекомендуем вам заглянуть в наш модный гороскоп. Звезды подскажут не только "как", но и "в чем" делать важные шаги. Пристегнитесь, это будет очень интересно, пишет Bazaar.

Овен

Юпитер и Сатурн будут работать в тандеме, а значит, Овны смогут в этом месяце покорить все вершины, которые, разумеется, они соберутся взять. Не бойтесь задуманного и смело действуйте по плану. Первые две недели года будут обращены к бизнесу и предпринимательству, а вот вторые – к творчеству. Чтобы успеть везде, приобретите удобную пару кроссовок: комфорт и стиль превыше всего.

Телец

Вам предстоит проверить себя на прочность и выйти из зоны комфорта не раз. Звезды сулят поездки за границу: возможно, в отпуск, а возможно, и в командировку. Чтобы в самолете и аэропорту вам было удобно, отыщите для себя практичный костюм, который станет вашим соратником и в повседневных делах.

Близнецы

Отношения с партнером окончательно разъяснятся: вы либо уладите все свои разногласия, либо отпустите друг друга. В любом случае, в ближайшем будущем вам не избежать жарких свиданий. Для этого отлично подойдут романтичные юбки и теплые кардиганы.

Рак

Рак – один из тех немногочисленных знаков, представители которого в январе смогут по-настоящему отдохнуть. Если хотите остаться дома, то непременно так и поступите. К тому же и повод отличный: купите себе красивую шелковую пижаму и пушистый халат.

Лев

Вам вряд ли удастся усидеть на одном месте: работа, учеба или курсы повышения квалификации не будут ждать. Суматоха может выбить вас из сил, и времени на выбор подходящих образов совсем не останется. В этом случае помните про вечную классику: безупречная белая рубашка еще никогда не была так актуальна.

Дева

Ретроградный Меркурий заканчивается, и модный гороскоп рекомендует включить свою интуицию. Например, классическая сумка стильного шоколадного оттенка всегда будет удачно смотреться с сапогами в тон. Чем не отличное сочетание?

Весы

Январь подарит вам множество прекрасных возможностей встретиться с друзьями и сходить в культурные центры или театры. Что бы вы ни решили делать, без эффектного платья и теплого свитера, который всегда можно накинуть на плечи, не обойтись.

Скорпион

Вас ждут интересные, полезные знакомства. Это могут быть как личные, так и деловые контакты. Не бойтесь быть смелее и делать искренние комплименты новым друзьям. Кстати, ваши выразительные аксессуары тоже не останутся без внимания.

Стрелец

Не позволяйте пускать вам пыль в глаза, поверьте, некоторые точно захотят там поступить. В середине месяца будьте готовы к тому, что, возможно, придется сменить место работы. Чтобы произвести хорошее впечатление (а это непременно произойдет) в новом коллективе, вам понадобится строгий, лаконичный костюм. Кстати, брюки и жакет необязательно должны быть выполнены из одного материала. Не ограничивайте себя общепринятыми рамками.

Козерог

В этом месяце вы будете очень активными: желание устроить вечеринку, посиделки, поездки за город и прочие дружеские мероприятия не покинет вплоть до февраля. Организационные навыки у вас в полном порядке, за это можете не переживать. После всего порадуйте себя новым аксессуаром, например, модной вельветовой сумкой.

Водолей

Водолеям захочется практически весь месяц быть дома в уединении. Согласитесь, иногда стоит немного отстраниться, чтобы разобраться в своих мыслях и подумать над истинными желаниями. А вот в последнюю декаду января появится потребность выйти в свет. И тут вам пригодятся платье и туфли, которые вы еще ни разу не надевали.

Рыбы

Модный гороскоп предсказывает, что все планы начнут осуществляться только после 15 января, а это значит, что у вас есть время отдохнуть и набраться сил. Поездка за город будет очень кстати. Скорее отправляйтесь в магазин, приобретите стильный горнолыжный костюм и научитесь наконец кататься на сноуборде.

Ранее астрологи отметили завершение периода ретроградного Меркурия и начало нового этапа, в котором будет руководить Козерог, настроенный на успех.

