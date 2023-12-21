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Почему появляется дефицит витаминов и как это исправить

почему появляется недостаток витаминов Фото: iHerb
Для активной и полноценной жизни человеку необходимо заботиться об организме. Поддерживать здоровье помогают витамины и микроэлементы. Нередко причиной сбоя становится дефицит полезных веществ. Zakon.kz разбирался, как улучшить ситуацию с нехваткой важных составляющих здоровья.

В наше время полезных элементов в овощах и фруктах меньше не стало, хотя старшее поколение сетует на то, что в их время все было натуральнее и насыщеннее. Как отмечают специалисты, сейчас они просто накапливаются в меньшем количестве. По большей мере это связано с тем, что многие производители в гонке за большим урожаем в короткие сроки выращивают плоды в ускоренном ритме. За это время витамины не достигают своего максимального содержания в плодах. Также влияет и качество почвы, в которой растут овощи и фрукты, – сегодня она обладает меньшей экологичностью.

Современному городскому человеку необходимо все успеть. В этом бешенном темпе люди зачастую не уделяют должного внимания рациону. Он становится скудным, а принятие пищи нерегулярное. Не контролируя свое питание, нужные витамины и минералы получить становится еще сложнее. Это крайне сложно еще и потому, что ежедневно человек должен съедать килограммы продуктов.

Актуальные обстоятельства

почему появляется недостаток витаминов

Фото: iHerb

Все более распространенным в последнее время стал дефицит витамина D. Яркое солнце уже не в силах справиться с его недостатком, так как большую часть времени люди находятся в помещениях, а не на свежем воздухе: на работе, в школах, университетах или других местах. В этих условиях он не может синтезироваться в нужном количестве. Проявляется острая нехватка витамина D, ведь необходимо проводить на улице не менее 30 минут в день.

Кроме того, многие убеждены, что получают достаточно полезных веществ, часто потребляя в рационе овощи. Но здесь также нужно принять во внимание, что при термической обработке более половины полезных веществ теряют свои свойства. Для того, чтобы восполнить дефицит, необходимо принимать в пищу именно свежие овощи и фрукты.

Отсутствие выхода к морю у многих городов в Казахстане также увеличивает недостаток витаминов. Жизненно необходимые омега-3 и йод в больших количествах содержатся в рыбе и морепродуктах. На нашем столе они появляются не так часто.

Снижение иммунитета

Главной защитой организма выступает иммунитет. При его снижении человек начинает чаще простужаться и чувствовать себя разбитым. Появляются различные проблемы со здоровьем. На стабильный иммунитет влияет множество факторов: рациональное питание, режим сна, качество продуктов и количество употребляемых вредных добавок. А также уровень стресса и состояние окружающей среды. Мы не способны все это контролировать. В связи с чем нужно стараться поддерживать организм питательными веществами.

Какие витамины необходимы?

Все витамины и микроэлементы следует выбирать индивидуально, относительно состояния здоровья. Лучше сдавать анализы для выявления того или иного дефицита. Есть несколько витаминов, за которыми стоит следить особенно внимательно.

Витамин D

Поддерживает состояние костей и иммунитета, так как этот витамин отвечает за усвоение кальция. При его дефиците организм подвержен воспалительным процессам и разным заболеваниям. Поэтому в межсезонье его уровень остро нуждается в поддержании. Курс высокоактивного витамина D3 важно принимать хотя бы в холодное время года.

Йод

Важный элемент для щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ. Он позволяет организму вырабатывать гормон тироксин. Он отвечает за теплообмен, деление клеток и процессы водно-солевой регуляции. Самые простые способы пополнить запасы этого микроэлемента – употреблять йодированную соль, постараться есть больше морепродуктов и принимать комплексы витаминов с йодом.

Омега-3

комплекс витаминов от iHerb

Фото: iHerb

Омега-3 – вещества, относящиеся к группе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Жирные кислоты необходимы для здоровья сердца, глаз и мозга. Они помогают снизить уровень вредного холестерола и повышают иммунитет. Согласно исследованиям, достаточное их количество уменьшает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем омега-3 способствует нормальной работе мозга. Ненасыщенные жиры способствуют улучшению настроения и борются с возможной депрессией. Этот микроэлемент содержится в морской рыбе, натуральном оливковом масле и орехах.

Антиоксиданты

Антиоксидант – молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами.

Свободные радикалы вызывают повреждения клеток и ускоряют процесс старения. Для избежания этого следует принимать антиоксиданты: витамины А, Е, цинк. В холодное время года стоит позаботиться еще и о том, чтобы организму хватало витамина С. Он ускоряет процессы восстановления и влияет на усвоение других микроэлементов.

Клетчатка

Клетчатка не переваривается в организме, но важна для поддержания желудочно-кишечного тракта. Она содержится в продуктах растительного происхождения: фруктах, ягодах, овощах, крупах, злаках, бобовых, орехах и семенах. Способствует нормализации работы кишечника и повышению мозговой активности. Также клетчатка служит источником витаминов группы В. Но если вы понимаете, что не сможете съедать по несколько фруктов с кожурой в день, то попробуйте заменить их капсулами яблочного пектина. Это отлично скажется на состоянии вашего организма.

Коллаген

Зачем организму коллаген? Для соединительной ткани в организме человека этот белок является основой. При его недостатке кожа и волосы становятся тусклыми и сухими, а ногти и суставы – ломкими. Синтезировать коллаген помогают продукты, в составе которых есть аминокислоты, протеины: морепродукты, цитрусовые, бобовые. Бороться с его нехваткой поможет морской коллаген. Хорошо отдавать предпочтение его жидким формам. Они лучше усваиваются, достичь результата так удастся быстрее.

Правила приема витаминов

При остром недостатке витаминов следует обратиться к врачу, который наверняка назначит витамины. Неверно их выбирать самостоятельно, опираясь на отзывы в интернете или советы окружающих. Такой опыт может привести к возможной передозировке или отсутствию эффективности от их приема.

Как правило, не обойтись и без комплексного обследования со сдачей анализов на уровень витаминов и  микроэлементов. Это даст возможность наиболее точно понять, какой имеется их дефицит в организме. С результатами из лаборатории смело можно идти к специалисту. Только он сможет грамотно назначить индивидуальный курс витаминов и минералов.

почему появляется недостаток витаминов

Фото: iHerb

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Также обращайте внимание на бренды, которые имеют сертификаты качества, а также натуральный состав продукции. Внимательно изучайте дозировки и концентрацию активных веществ, чтобы быть уверенными в безопасности дозировки перед употреблением. На маркетплейсе iHerb все биодобавки проходят строгий контроль, имеют подтверждение подлинности и точную дозировку полезных микроэлементов в каждом продукте.

Нужно принять во внимание и то, что прием витаминов осуществляется курсами. Так восполнить дефицит удастся эффективнее. Контролируйте этот процесс промежуточными анализами. Так вы будете понимать, в какую сторону корректировать дозировку или прием следует прекратить. Принимать на постоянной основе микроэлементы можно только под наблюдением врача.

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Оксана Житникова
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