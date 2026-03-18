Весеннее пробуждение: как защитить организм от дефицита витаминов и сохранить здоровье

Весной многие жалуются на усталость, сонливость и снижение иммунитета. Чаще всего это связано с нехваткой витаминов и микроэлементов после зимы. Как распознать дефицит и правильно поддержать организм без вреда для здоровья – в материале Zakon.kz.

Ухудшение самочувствия после зимы многие по привычке называют авитаминозом, однако на практике все несколько сложнее. Чаще всего речь идет о полигиповитаминозе – состоянии, при котором организм испытывает нехватку сразу нескольких витаминов и микроэлементов. Именно этим объясняются знакомые многим симптомы: усталость, сонливость, снижение работоспособности, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также ослабление иммунитета.

Авитаминоз – это более тяжелое состояние, связанное с выраженным дефицитом конкретного витамина и сопровождающееся уже четкими клиническими проявлениями. В отличие от сезонной нехватки питательных веществ он требует более внимательного отношения и в ряде случаев медицинской коррекции.

"Однако даже умеренный дефицит витаминов со временем может привести к частым простудам, снижению концентрации, перепадам настроения и обострению хронических заболеваний. Постепенно это сказывается не только на самочувствии, но и на качестве жизни в целом. Именно поэтому специалисты рекомендуют не игнорировать первые признаки нехватки витаминов", – рассказала врач-терапевт Елена Ушанская.

Как помочь организму весной и что добавить в рацион

Врачи отмечают, что весной важно не перегружать себя резкими изменениями, а мягко поддержать здоровье. В первую очередь необходимо наладить режим сна, больше бывать на свежем воздухе и постепенно увеличивать физическую активность.

Не менее важно пересмотреть свой рацион. Весной питание должно быть разнообразным, регулярным и сбалансированным.

"После зимы чаще всего наблюдается нехватка витамина D, витамина C, витаминов группы B. Кроме того, организму может не хватать таких микроэлементов, как железо, магний и цинк. Это может проявляться в виде усталости, снижения иммунитета, ломкости волос и ногтей", – рассказала Елена Ушанская.

По мнению специалистов, весной особенно важно включать в рацион больше свежих овощей и зелени, например, шпинат, укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук.

"Также полезны квашеная капуста, ягоды, орехи и семена. Не стоит забывать про белок – рыбу, яйца, бобовые, нежирное мясо. Хорошую поддержку организму дают цельнозерновые продукты и растительные масла", – рекомендует врач.

Также Ушанская отметила, что полезны для организма пророщенные зерна и ростки, например, пшеницы, маша, чечевицы. Весной они особенно актуальны, так как содержат концентрированное количество витаминов, антиоксидантов и ферментов. Проростки легче усваиваются, помогают восполнить дефицит питательных веществ и мягко поддерживают энергию организма.

"Отдельное внимание стоит уделить поддержке микрофлоры кишечника. Для этого необходимо регулярно включать в рацион ферментированные продукты: натуральный йогурт и айран. Они содержат полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунитет и способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов", – рекомендует специалист.

Профилактика и забота о себе

Врачи подчеркивают, что весна – не время для жестких экспериментов с организмом, а период внимательной и бережной заботы о себе. После зимы ресурсы организма часто истощены, поэтому любые резкие изменения – строгие диеты, изнурительные тренировки или попытки "быстро прийти в форму" – могут только усугубить ситуацию.

Гораздо эффективнее работают простые, но системные шаги, такие как полноценный сон, длительные прогулки под весенним солнцем и полноценное питание.

И в этом, по сути, и заключается главный принцип весеннего восстановления. Главное – не стремиться к быстрым результатам, а последовательно возвращать себе ресурс через простые, но регулярные привычки. Именно они со временем дают устойчивый эффект и становятся основой хорошего самочувствия, энергии и внутреннего баланса в любое время года.