Весеннее пробуждение: как защитить организм от дефицита витаминов и сохранить здоровье
Ухудшение самочувствия после зимы многие по привычке называют авитаминозом, однако на практике все несколько сложнее. Чаще всего речь идет о полигиповитаминозе – состоянии, при котором организм испытывает нехватку сразу нескольких витаминов и микроэлементов. Именно этим объясняются знакомые многим симптомы: усталость, сонливость, снижение работоспособности, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также ослабление иммунитета.
Авитаминоз – это более тяжелое состояние, связанное с выраженным дефицитом конкретного витамина и сопровождающееся уже четкими клиническими проявлениями. В отличие от сезонной нехватки питательных веществ он требует более внимательного отношения и в ряде случаев медицинской коррекции.
"Однако даже умеренный дефицит витаминов со временем может привести к частым простудам, снижению концентрации, перепадам настроения и обострению хронических заболеваний. Постепенно это сказывается не только на самочувствии, но и на качестве жизни в целом. Именно поэтому специалисты рекомендуют не игнорировать первые признаки нехватки витаминов", – рассказала врач-терапевт Елена Ушанская.
Как помочь организму весной и что добавить в рацион
Врачи отмечают, что весной важно не перегружать себя резкими изменениями, а мягко поддержать здоровье. В первую очередь необходимо наладить режим сна, больше бывать на свежем воздухе и постепенно увеличивать физическую активность.
Не менее важно пересмотреть свой рацион. Весной питание должно быть разнообразным, регулярным и сбалансированным.
"После зимы чаще всего наблюдается нехватка витамина D, витамина C, витаминов группы B. Кроме того, организму может не хватать таких микроэлементов, как железо, магний и цинк. Это может проявляться в виде усталости, снижения иммунитета, ломкости волос и ногтей", – рассказала Елена Ушанская.
По мнению специалистов, весной особенно важно включать в рацион больше свежих овощей и зелени, например, шпинат, укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук.
"Также полезны квашеная капуста, ягоды, орехи и семена. Не стоит забывать про белок – рыбу, яйца, бобовые, нежирное мясо. Хорошую поддержку организму дают цельнозерновые продукты и растительные масла", – рекомендует врач.
Также Ушанская отметила, что полезны для организма пророщенные зерна и ростки, например, пшеницы, маша, чечевицы. Весной они особенно актуальны, так как содержат концентрированное количество витаминов, антиоксидантов и ферментов. Проростки легче усваиваются, помогают восполнить дефицит питательных веществ и мягко поддерживают энергию организма.
"Отдельное внимание стоит уделить поддержке микрофлоры кишечника. Для этого необходимо регулярно включать в рацион ферментированные продукты: натуральный йогурт и айран. Они содержат полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение, укрепляют иммунитет и способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов", – рекомендует специалист.
Профилактика и забота о себе
Врачи подчеркивают, что весна – не время для жестких экспериментов с организмом, а период внимательной и бережной заботы о себе. После зимы ресурсы организма часто истощены, поэтому любые резкие изменения – строгие диеты, изнурительные тренировки или попытки "быстро прийти в форму" – могут только усугубить ситуацию.
Гораздо эффективнее работают простые, но системные шаги, такие как полноценный сон, длительные прогулки под весенним солнцем и полноценное питание.
И в этом, по сути, и заключается главный принцип весеннего восстановления. Главное – не стремиться к быстрым результатам, а последовательно возвращать себе ресурс через простые, но регулярные привычки. Именно они со временем дают устойчивый эффект и становятся основой хорошего самочувствия, энергии и внутреннего баланса в любое время года.