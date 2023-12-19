Идеи украшения елки

Елка – важный атрибут новогодних праздников. Она наполняет дом особым хвойным ароматом, напоминает о детстве, создает атмосферу уюта и семейного тепла. У каждого свой вариант рождественского дерева и ему требуется нарядные украшения.

Предлагаем интересные решения, как украсить елку в канун 2024 года.

Выбор цвета

Символ наступающего года – Дракон. Он любит блеск и неординарные решения. Если вы прислушиваетесь к советам астрологов, то выберите для украшения подходящие тона. Чтобы не ошибиться, давайте разберемся, какими цветами украшать елку для встречи 2024 года. Лучшими вариантами считаются:

красный. Это достаточно агрессивный цвет. Однако в небольшом количестве он создаст отличные визуальные акценты. Красные шары или банты эффектно будут смотреться и сочетаться с зеленью праздничной елки. Прибавив к ним украшения других более спокойных тонов, можно получить интересное и нетривиальное убранство;

белый. Это традиционный цвет чистоты и зимы. В этом году холодному снежному оттенку стоит предпочесть более теплый бело-серый или матовый серебристый. Такие тона позволяют создать визуальные акценты, хорошо смотрятся в разных интерьерах. Кроме того, они вносят в интерьер нотку креативности и способствуют визуальному расширению пространства;

золотой. Он ассоциируется с изысканностью и роскошью, позволяет прибавить праздничной атмосфере шика. При этом золотой декор выглядит теплее холодного серебра. Именно поэтому он актуален уже несколько лет подряд. Золотистые шарики, ленты и бусы отлично смотрятся на зеленых живых или искусственных еловых ветвях. Отражая свет гирлянд, они рождают дополнительные загадочные блики и переливы.

Идеи для размещения игрушек

Принимая решение, как украсить елку на Новый год, в первую очередь следует выбрать порядок размещения игрушек. Ведь хаотично развешанный декор может не лучшим образом сказаться на общем впечатлении. Трендовыми считаются три варианта, которые подчинены строгому алгоритму действий.

Спиральный

Украшение елки начинается с расположения гирлянды. Она должна начинаться снизу и по возрастающей спирали двигаться кверху. Расположение игрушек следует за огоньками. Интересно смотрятся "спирали" из игрушек разных цветов. При этом важно следить, чтобы тона гармонировали между собой. При монохромном украшении елки на Новый год можно использовать игрушки разных форм.

Кольцевой

Это классический вариант, который повторяет строение елки. В этом случае лучше всего разделить игрушки и другие украшения по размеру. Самые большие занимают нижние ветки. Далее должен просматриваться четкий переход к самым маленьким на верхушке. По кругу вся эта красота дополняется гирляндами.

Вертикальный

Для строгого разграничения, выделения линий используются бусы, гирлянды или ленты. Они закрепляются на макушке и ровно спускаются по веткам вниз. Шарики располагаются между ними в строгом соответствии с выбранной геометрической концепцией. Пространство между ними можно заполнить бантами. Последние подбираются в тон или контраст с основным украшением.

Популярные стили украшения

Выбор стиля для украшения елки должен отвечать общему убранству помещения и концепции вечеринки, если она предусмотрена. Предлагаем несколько идей, как украсить елку для встречи 2024 года.

Эко

Этот стиль завоевывает все больше поклонников. Ведь многим жителям мегаполисов хочется отвлечься от будней и насладиться природными красотами. Не стало исключением и украшение новогодней елки. Ценители естественности и натуральности могут не только остановить свой выбор на настоящей елке или сосне, но и пойти дальше – купить небольшое деревце в кадке. Весной его можно будет пересадить в грунт и радоваться продолжению роста. На таком деревце игрушки должны быть из натуральных материалов. Не допускаются пластик, кислотные, излишне яркие цвета. Украшения можно сделать своими руками или приобрести готовые из крафтовой бумаги, ваты, древесины и т. д. Если вы настоящий ценитель природы, то елку можно заменить венком или букетом из веток.

Ретро

Стиль-ностальгия, который позволит вспомнить о беззаботном детстве, ожидании чуда и подарков от Деда Мороза. Конечно же, в этом случае лучше установить пышную сосну. Игрушки следует подбирать тщательно. Хорошо, если остались старые, еще из советских времен. Такие игрушки изготавливались из стекла. Вместе с традиционными шарами на елке можно увидеть сосульки, фрукты и овощи, детей и животных. Наряду с мишурой, использовались стеклянные гирлянды и подвески.

Скандинавский

Это северный стиль, которому свойственны натуральность, ощущение простора и света. Эти принципы сохраняются и при оформлении елки. Для украшения рождественского деревца следует подобрать игрушки из натуральных материалов: древесины, тканей. Основной акцент делается на белый цвет. Чтобы прибавить красок, можно использовать декор естественного зеленого, красного или синего цвета. Но не переусердствуйте. Елка не должна выглядеть слишком пестрой. В концепцию скандинавского стиля хорошо вписываются украшения в виде оленей и дедов морозов, гномов, варежек или носков, снежинок и т. д.

Минимализм

Это стиль сдержанности. Никто не удивится, если елка в минималистичном интерьере вовсе будет без украшений. Еще один креативный вариант – использование только гирлянды. Причем светодиодные простые огоньки должны быть одного цвета, лучше белого. Если такой вариант кажется слишком сдержанным, то можно использовать для украшения белые, серебряные или прозрачные шары. Но только одного тона и в небольшом количестве. Так декор не будет противоречить общей концепции стиля.

Экзотика

Этот вариант подходит тем, кому хочется чего-то необычного и нетривиального. Возможно несколько направлений:

использовать традиционную ель и необычные игрушки. Почему бы вместо классических шаров не выбрать декор в виде тропических бабочек и цветов, ярких фруктов. Только представьте хвою в сочетании с экзотическими перьями. Выглядит необычно и интересно;

заменить обычное деревце на оригинальный вариант. Например, создать его на стене из небольших дощечек, мишуры или гирлянд. Прибавляем декора и елочных украшений и комната к празднику готова. Новоселы могут использовать в качестве елки оставшуюся после ремонта стремянку. Главное – подобрать такие же креативные украшения. Мастерицы смогут связать "елку" из ажурной или пушистой пряжи.

Украшение елки – приятное и волнительное занятие. Чтобы декор смотрелся эффектно, следует заранее выбрать подходящий стиль оформления, подобрать актуальные цвета, продумать вариант расположения игрушек и декора. Так праздничное деревце будет выглядеть интересно и красиво. Удачных вам решений и хорошего настроения!