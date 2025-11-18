#АЭС в Казахстане
Советы

Как нарядить елку в 2026 году: секреты астролога

игрушка на елке, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:43 Фото: pixabay
Астролог Лаура Цицина рассказала, как украшение новогодней елки может не только создать праздничное настроение, но и привлечь позитивную энергию и удачу в дом, сообщает Zakon.kz.

Специалист напомнила, что 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Лошади. Лошадь ассоциируется с выносливостью и независимостью, а стихия огня добавляет динамичности, креативности и желания действовать. Поэтому и елка должна отражать эту мощную и позитивную энергию.

Цветовая палитра

Лаура Цицина советует использовать красные шары, банты и гирлянды – этот цвет символизирует активность, жизненную энергию, страсть и удачу.

Также можно добавить золотые и оранжевые элементы. Они связаны с огнем и солнцем, приносят тепло, радость и процветание. Золотистые игрушки, блестки и мишура создадут нужное сияние.

Не стоит забывать о зеленом цвете. Хотя огонь – доминирующий элемент, зеленый принесет гармонию, символизируя рост, обновление и стабильность, что поможет направить энергию года в продуктивное русло.

Особые акценты и символы

Астролог также советует выбирать украшения, которые создают ощущение движения: блестящие шары, подвески, фигурки, будто вот-вот скакнут.

Особое внимание уделите символам года: маленькие лошадки, подковы или элементы в виде языков пламени станут талисманами удачи.

Чтобы энергия огня не была слишком рассеянной, как сказано в публикации Horoscopes.rambler, можно добавить немного земных элементов: деревянные игрушки, шишки, сушеные апельсины или орехи. Они "заземляют" энергию и делают ее более гармоничной и продуктивной.

Впрочем, уточняет астролог, самое главное – это отличное настроение и атмосфера.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:43
Сюрпризы, любовь и деньги: Раки станут счастливчиками в ноябре

Мы также рассказывали, что в 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, астрологи предсказывают особенную удачу лишь трем знакам зодиака. Так, фаворитами станут Овен, Скорпион и Водолей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
