Как питаться и одеваться зимой, чтобы не замерзнуть

Зима готова порадовать нас снегом, быстрыми спусками с горки или походами на лыжах по лесу либо парку. Не менее приятны и полезны прогулки на свежем воздухе. Однако низкие температуры могут вызывать дискомфорт и негативно сказываться на организме.

Именно поэтому важно точно знать, как не замерзнуть зимой, что носить и есть в холода. Давайте разбираться в этих вопросах.





Особенности зимнего гардероба





При подборе гардероба на холодный период важно руководствоваться рядом простых принципов. Чтобы не наделать ошибок запоминайте, что надеть зимой, чтобы не замерзнуть. Важно обращать внимание не только на слой утеплителя, но и на наличие высокого воротника и капюшона. Ведь кроме тепла, значение имеет защита от ветра и влаги.





Какие материалы предпочесть





Выбирая одежду на холода, лучше отдать предпочтение моделям из натуральных материалов. Отлично подойдут кашемир и шерсть. Если все же хочется остановиться на более практичных синтетичных тканях, то хорошим решением может стать флис. Такие ткани не только отлично удерживают тепло, но и дают телу "дышать". Это важно, так как многие доктора считают, что потение – первый шаг к снижению иммунитета и болезням.





Правило многослойности





Чтобы не мерзнуть зимой, лучше одеваться в несколько слоев. Это позволяет легче сохранять тепло. Ведь между каждым видом одежды создается дополнительная воздушная прослойка. Учитывая это, лучше отдавать предпочтение просторным моделям. Классическая схема наряда для прогулки в холодный день:

теплое белье. Можно использовать термобелье или надеть футболку, блузку. Также не следует забывать о носках, колготках;

средний слой. Он особенно актуален, если температура опускается ниже -10 °С. Обычно составляет теплый свитер, худи, кофту;

верхний слой. Удобная куртка или пальто. Активным людям лучше остановить свой выбор на мембранной модели. Также не забывайте о шапке, шарфе и рукавичках.

Не забывайте, что в любой одежде важна равномерность. Следует позаботиться о тепле ног, рук и головы.





Зачем носить шапку и перчатки





Доказано, что при переохлаждении головы снижается иммунитет. Также отмечается негативное влияние на центральную нервную систему. Кроме того, от переохлаждения кожи страдают и волосы. Они теряют свой блеск, становятся тусклыми и ломкими. Голая кожа рук, особенно если на пальцах кольца, станет дополнительным источником отдачи тепла. Это увеличивает риск переохлаждения.





Качественная обувь





Как и голова, ноги быстро замерзают. Причем изменение их температуры влияет на мочеполовую систему, почки и органы дыхания. Чтобы ноги всегда были в тепле, следует выбирать обувь на толстой подошве. Лучше, если пара сшита из натурального материала, например, кожи. В этом случае обеспечивается хороший микроклимат внутри, ноги не будут потеть.





Зимнее меню – Особенности рациона





Чтобы не мерзнуть зимой, важно правильно и полноценно питаться. На холодный период лучше отказаться от диет. Для выработки тепла организму нужны жиры и углеводы в достаточном количестве. Вегетарианцам стоит обогатить меню маслами и растительными белками. Также не следует забывать о полезных витаминах и минералах. Это поспособствует поддержанию иммунитета, стойкости к простудным заболеваниям.





Другие полезные советы:

не забывайте о горячей пище. После прогулки на морозе согреться и восстановить силы поможет ароматный борщ или суп;

не пренебрегайте завтраком. Бутерброд из цельнозернового хлеба, блины или яичница наполнят организм силами. Хорошим дополнением станут фрукты, ароматный горячий чай или кофе;

на обед лучше выбрать калорийный набор из каши и мяса или рыбы. Также хорошо подойдет творог со злаковым наполнителем;

в качестве полезного перекуса можно использовать орехи, сухофрукты;

не забывайте, что приправы не только улучшают вкус блюда, но также могут помочь быстрее согреться. К наиболее полезным специям относят карри, перец, мускатный орех, имбирь, чеснок, корицу, гвоздику.

Полезные продукты





В зимнее меню стоит регулярно вводить:

квашенную капусту, являющуюся хорошим источником витамина С. Ее регулярное употребление способствует улучшению стрессоустойчивости и иммунитета;

гречку, которая содержит необходимый для хорошего кровообращения и поддержания здоровья сосудов рутин. Он также помогает в усвоении полезных компонентов;

гранат – еще один источник витамина С. Его употребление помогает оздоровить мелкие сосуды, улучшить защиту от инфекций, простуд;

жирную рыбу, способную восполнить дефицит витамина Д. Также ее компоненты помогают выработке гормона счастья;

овсянку – заряжает энергией, пополняет организм необходимыми витаминами группы В, положительно влияет на пищеварение;

хурму – источник бета-каротина и йода, помогает бороться с сезонной депрессией.

Зимние табу

Чтобы не мерзнуть и не навредить своему организму, важно помнить об основных запретах, которые действуют в холодную погоду. К таким прежде всего относятся табу:

не согреваться алкоголем. Это довольно распространенное мнение о быстром согреве. Употребление спиртного на улице только создает иллюзию тепла, но приводит к большим теплопотерям. Также важно знать, что курение способствует замедлению кровообращения в ногах и руках. Это также обусловливает быстрое замерзание. Лучше для согревания носить с собой термос или термокружку с любимым горячим напитком;

по возможности не носить металлические украшения. Металл остывает очень быстро и становится источником дополнительной потери тепла. Кроме того, кольца способствуют замедлению местного кровообращения. Именно поэтому, чтобы не мерзнуть зимой, на улице лучше не носить кольца и серьги. В крайнем случае прятать их под шапкой или рукавичками;

не растирать замерзшую кожу. Особенно это касается снега. В таком случае высока вероятность получения микротрещин, через которые в организм могут попасть инфекции, вредные микробы.

Чтобы сохранить здоровье и приподнятое настроение, важно точно знать, что сделать, чтобы не замерзнуть зимой. Для этого нужно научиться правильно одеваться и контролировать свой рацион, вводить в меню полезные продукты. Изучите полезную информацию и применяйте полученные знания на практике.