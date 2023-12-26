Новогодние каникулы: топ-5 направлений для праздничного отдыха

С наступлением нового года возникает все больше мыслей отправиться в зимнее путешествие. Некоторые туристы предпочитают в холода теплые края и пляжный отдых, а другие – активный зимний отдых. Туда, где зимой природа по-особенному преображается.

Пока зимние каникулы не начались, Zakon.kz подготовил пять самых популярных и бюджетных мест для казахстанцев и не только. В топ направлений зимой мы включили нестандартный список, который, вероятно, скрасит серые будни, не займет много средств и времени. К тому же по этим направлениям можно поехать горящим туром на несколько дней и необязательно брать отпуск.

Где провести новогодние каникулы 2024

Таиланд, Пхукет

Новогодние каникулы 2024 также можно провести в Таиланде. Здесь зимой сохраняется солнечная и пляжная погода. В это время сезон экзотических фруктов, поэтому зима – отличное время, чтобы набраться витаминов, отведав маракуйю, манго, бананы, тамариндами, папайю и многое другое. В Таиланде тропическое и палящее солнце, поэтому зимой климат более комфортный и благоприятный для путешествий. Рекомендуем отправиться именно в южный Таиланд – Пхукет. Это место на протяжении многих лет одно из популярных в новогодние каникулы. Вокруг него множество больших и малых островов. Поэтому если вы соберетесь туда в январе или феврале, рекомендуем посмотреть места заранее. Погода в Пхукете в это время: днем +28°, ночью +24°.

Фото: zakon.kz

Казахстан, Алматы и Алматинская область

Перед тем, как вы запланируете свое путешествие, не забывайте о ближайших местах, иногда пейзажи Швейцарии и Канады находятся совсем рядом. В список таких мест можно уверенно включить Кольсай, Кайынды, Большое Алматинское озеро и горнолыжный курорт "Шымбулак". Добраться до Кайынды и Кольсая можно с казахстанскими туроператорами, которые публикуют в соцсетях дни поездок и пункты сбора.

На Шымбулак и БАО можно добраться самостоятельно. К примеру, сейчас въезд на Большое Алматинское озеро закрыт, но можно доехать до озера поближе и дальше отправиться пешком. В зимнее время рекомендуем тщательно подобрать одежду и обувь, чтобы не замерзнуть по пути. Время в дороге займет 3-4 часа от шлагбаума, где стоит ограничение въезда. Что касается горнолыжного курорта "Шымбулак", то экипировку вы можете взять в городе, она обойдется примерно на 5000 тенге дешевле. Затем нужно будет добраться до канатной дороги, обычно ски-пасс (билет на катания и на канатную дорогу) вы берете сразу со снаряжением. Также можно доехать до канатной дороги "Шымбулак" и взять снаряженик на месте, как писали ранее, это будет немного дороже.

Стоит отметить, что Алматы известен как одно из главных туристических мест на юге Казахстана. Город притягивает туристов благодаря своей ландшафтной природе, горам и нацпаркам поблизости. Подробнее о других достопримечательностях города можно почитать здесь.

Фото: pac

Кыргызстан, Каракол

Если вы любите активный зимний отдых, рекомендуем посетить на новогодние праздники горнолыжный курорт "Каракол". Кроме этого места в Кыргызстане есть и другие локации для катаний на лыжах, сноубурде, коньках и батутах. Но местные жители отмечают, что именно в зимнем Караколе отдых запомнится надолго. Находится курорт на берегу озера Иссык-Куль в более чем 400 км от аэропорта Манас и 10 км от города Каракол. Поселок расположен на месте природного заповедника, поэтому при въезде нужно заплатить небольшую оплату в здешней валюте – сомах. Климат в январе умеренно мягкий -5 -8°, зимой озеро Иссык-Куль не замерзает, оттуда вышло и название "горячее озеро". На территории курорта можно взять в аренду снаряжение и нанять профессионального тренера. Здесь же можно остановиться в комфортном отеле и продолжить катания.

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ОАЭ, Дубаи

Одно из излюбленных и недорогих по билетам мест отдыха зимой –это Дубаи. Отдых в январе отлично подходит для любителей шопинга и не пляжного, а активного отдыха. В январе здесь начинаются распродажи в моллах. Кроме того, кто не переносит сильную жару, но давно хотел посмотреть Арабские Эмираты, январь и февраль – идеальное время. Погода с января +22+23° днем, +12+13° ночью. Зимнее время хорошо подходит для экскурсий, можно съездить на джип-сафари или прогуляться вдоль Бурдж Халифа. К тому же в это время есть множество горящих путевок и недорогих билетов, если вы поедете своим ходом.

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Вьетнам

Еще один вариант, как провести новогодние каникулы 2024 года, это отправиться во Вьетнам. Для очень экстремальных здесь проходят гастротуры, где можно попробовать местные деликатесы, например, крысу. Стоит отметить, что Вьетнам – популярное место для пляжного отдыха зимой. Здесь можно насладиться видами тропической природы, это зеленые долины и рисовые поля. Зимой лучше ехать в Южный Вьетнам, на острова Кондао и Фукуок, а также на курорты Фантхьет и Муйне. Температура воздуха в это время +25+28°. Кроме стандартных развлечений на пляже, можно покататься на слоне, заняться серфингом, дайвингом и многим другим.