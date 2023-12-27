Почему хурма вяжет и как сделать ее невяжущей

У сладкой и сочной хурмы много поклонников. А у вяжущей — нет. Даже если вам не совсем повезло с уловом, есть несколько способов, как сделать так, чтобы хурма не вязала, сообщает Zakon.kz.

Почему вяжет хурма

Чтобы понять, как сделать хурму сладкой и невяжущей, разберемся, почему она в принципе такой может не быть. Неприятные ощущения во рту вызывает группа веществ, которые называются танины. Они содержатся не только в хурме, но и, например, в вине, в чае, в некоторых ягодах. Во рту танины вступают во взаимодействие с белками, отчего нам и кажется, что хурма вяжет, пишет издание "Гастроном".

Много танинов может быть по двум причинам. Во-первых, потому что хурма недостаточно спелая. Такая часто может попадаться в начале сезона этого фрукта. Если зрелые плоды мягкие, даже водянистые (кто-то скажет "сопливые"), их срывают заранее, чтобы во время транспортировки они не побились и не сгнили. Так что дома с ними придется поколдовать.

Во-вторых, вы могли выбрать неправильный сорт. В каких-то видах хурмы танинов больше, в каких-то меньше. Достаточно просто запомнить более сладкие сорта и выбирать их в первую очередь.

Полезна ли вяжущая хурма

Конечно, как и любая другая. Да, она вряд ли покажется очень вкусной, но даже в такой хурме будет масса полезных веществ: витамины A, C, группы B, кальций, фосфор, железо (и это лишь малая часть).

Танины сами по себе тоже важны для организма. Это антиоксиданты и вещества растительного происхождения, которые способны снизить риск развития серьезных заболеваний, в том числе рака. Также танины имеют антибактериальные свойства и уменьшают воспаления.

Впрочем, есть мнение, что танины могут быть вредны. Такой подход к продуктам, к сожалению, может существенно сузить рацион. Поэтому скажем так: в спелой и сладкой хурме танинов так мало, что они вряд ли как-то отрицательно повлияют на организм. А неидеально спелый плод можно довести до совершенства, сделать так, чтобы он не вязал.

Из действительно негативных свойств танинов стоит упомянуть один — они могут мешать усвоению железа и со временем стать причиной железодефицитной анемии. Но вряд ли это произойдет из-за хурмы. А вот от привычки запивать чаем (в нем танинов больше) еду по возможности откажитесь. Достаточно употреблять напиток отдельно от приемов пищи и регулярно проверять уровень гемоглобина и запаса железа в организме в рамках чек-апа здоровья. Это существенно снизит риски.

Как избавиться от вязкости в хурме

Разберем три рабочих метода — простых и несложных, с которыми справится любая хозяйка.

Способ 1. Подержите хурму в теплой воде или окуните в кипяток и дайте ей потом немного полежать при комнатной температуре. Под воздействием тепла часть танинов разрушится, и плод будет менее вязким. Правда, от этого может пострадать его оригинальная текстура. Попробуйте, чтобы понять, подходит ли вам такой вариант.

Способ 2. Уберите хурму в морозилку и дайте ей застыть. После разморозьте, желательно бережно в холодильнике. Прошедшая шоковую обработку хурма будет вязать заметно меньше. Проверено опытным путем.

Способ 3. Дайте хурме дозреть дома. Да, есть невяжущие сорта хурмы, но если вы любите другие и очень хотите насладиться вкусом, дайте плоду дойти до идеальной спелости. Положите в вазу с бананами или уберите в бумажный пакет, оставьте при комнатной температуре. За два-три дня хурма станет идеальной.

Какие сорта хурмы вяжут, а какие нет

Чтобы не теряться в магазине, столкнувшись с причудливыми названиями, вроде "шиш бурун", "персимон", "бычье сердце", запомните одно простое правило, как определить, вяжет или нет хурма. Сорта, которые могут расстроить, обычно имеют вытяную, чуть коническую форму. Спелые они мягкие, даже водянистые. А незрелые терпкие и горьковатые. К таким сортам относятся "шарон", "хачия", "свеча", "бычье сердце".

Невяжущие виды чаще имеют приплюснутую форму. У них плотная, но не твердая мякоть, часто мало или совсем нет косточек. К невяжущим сортам относятся "королек", "ромашка", "шоколадная" хурма.