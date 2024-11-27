Кому нельзя и даже опасно есть хурму

Кому нужно ограничить или вообще исключить хурму, особенно вяжущую, которая мешает усваивать витамины и может привести к проблемам с кишечником, рассказала российский диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости специалист уточнила, что вяжущий вкус хурме придают танины – дубильные вещества, которые содержатся в кожуре. По ее словам, если танинов много, они могут привести к нарушениям в работе почек, проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и даже интоксикации печени. Таким образом, шкурку лучше всего срезать, особенно если хурма неполностью зрелая.

"Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров. Поэтому хурма не рекомендована детям до трех лет, тем, кто страдает хроническими запорами и геморроем, особенно в стадии обострения. Ягоду следуют исключить тем, у кого были проведены любые операции на ЖКТ: как на кишечнике, так и на желудке. Кроме того, большое количество танинов может помешать организму усваивать витамины и минералы", – пояснила Анастасия Калмурзина.

Как избавиться от вяжущего вкуса

Если вы купили хурму, которая вяжет:

поместите ее в пакет с бананами – она станет ощутимо мягче на ощупь уже за день;

опустите ягоду в теплую воду на 10-12 часов;

иногда советуют ее класть в морозилку, но после разморозки она становится склизкой.

Хурма и почки

Специалист отметила, что хурма обладает мочегонными свойствами.

"С одной стороны, это хорошо для почек, избавляет от отеков, задержки жидкости в организме, с другой – в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до 1-2 штук в неделю", – объяснила Анастасия Калмурзина.

Ягода – аллерген?

По данным эндокринолога, статистики по аллергическим реакциям на хурму нет. Она случается, но редко, и это индивидуальная особенность организма. Хурма содержит много йода: если есть аллергия на этот микроэлемент, то может быть повышенная чувствительность в отношении ягоды.

Сколько сахара

Самый сладкий сорт ягоды – "королек" с мякотью шоколадного цвета. Наименее сладкий – "китайская" хурма в форме конуса, с более твердой шкуркой.

В зависимости от сорта в хурме содержится от 16 до 25 г сахара на 100 г. Это достаточно большая цифра.

Таким образом, хурму нельзя рекомендовать тем, у кого сахарный диабет, особенно в стадии декомпенсации (обострение болезни, когда уровень сахара в крови слишком высок, например, после еды поднимается к значению 20 моль/л и больше. – Прим. ред.).

"Инсулин повышен, и людям с таким диагнозом ягода противопоказана в принципе. Если сахара находятся на приемлемом уровне, можно позволить себе эту ягоду, но только одну штуку в неделю, не больше", – добавила Анастасия Калмурзина.

Диетолог подчеркнула, что максимум хурмы, который может съесть здоровый человек, – 1-2 ягоды в день.

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