Топ-10 рождественских фильмов

Просмотр добрых рождественских фильмов отлично поднимает настроение. Такие картины выпускаются каждый год ведущими студиями с привлечением именитых и не очень актеров. Среди такого разнообразия легко подобрать фильм по своему вкусу.

Лучшие фильмы с рождественским настроением





Предлагаем топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение, позволят посмеяться, а возможно, и немного взгрустнуть. Все они наполнены добротой, верой в лучшее и исполнение самых заветных желаний.





"Рождественские хроники". Фильм о двух детях, которые очень любят Рождество. Но в этом году они его будут встречать без погибшего отца. Чтобы заработать денег, маме приходится работать даже в праздники и оставить детей одних. Рождество испорчено? Точно нет! Ведь Кейт и Тедди встречаются с настоящим Сантой.





"Один дома". Ни один рейтинг лучших новогодних фильмов не обходится без него. Хотя начинается фильм достаточно трагично: родители многодетной семьи в суматохе уехали в рождественское путешествие без младшего сына. Однако мальчик оказался не промах. Он не испугался и готовится праздновать Рождество в одиночку. И все бы было хорошо, если бы на его дом не нацелилась парочка воров. Чем все закончится? Смотрите фильм и узнаете.





"Потерянное Рождество". В Манчестере в канун Рождества словно из воздуха появляется человек, который потерял память. Он плохо ориентируется в действительности и ничего не может рассказать о себе. Зато у него проявляется особый дар: прикоснувшись к человеку, он определяет, что тот потерял, и помогает его найти. В этом же городе живет маленький Гус, потерявший родителей в автокатастрофе. Чем закончится встреча загадочного Энтони и малыша?





"Новогоднее обещание". Майкл Томпсон – отличный бухгалтер и отец-одиночка, дочь которого ведет себя не лучшим образом. В канун праздников его приглашают на конную ферму, чтобы помочь владельцам бороться с банком, который хочет забрать любимую лошадь. Отправляясь в путь, Майкл не знает, что не только найдет выход из создавшейся ситуации, но и намного больше.





"Рождественское приключение Бетховена". Этот фильм не оставит равнодушным ни одного ребенка, а возможно, и многих взрослых. Это отличный вариант для семейного просмотра. Доброму псу Бетховену предстоит спасти Рождество: помочь эльфу-неудачнику забрать у мошенников мешок с новогодними подарками и вовремя доставить санки Санте.





"На месте принцессы". Добрая и невероятная новогодняя комедия. Кондитер Стейси на профессиональном конкурсе знакомится с принцессой Маргарет, семья которой является учредителями мероприятия. Казалось бы, обычное событие. Но девушки похожи между собой, как сестры-близнецы. Им приходит идея поменяться и попробовать себя в новой роли. Чем закончатся для них такие перемены?





"Приключения Тедди". Новогодние приключения девочки Марианны будут интересны всей семье. На рождественской ярмарке она увидела плюшевого медведя Тедди. Ее желание выиграть заветную живую игрушку не осуществляется. Однако становится стартом для увлекательного приключения сказочных героев. Фильм пронизан рождественским настроением и атмосферой волшебства, а герои-игрушки кажутся действительно настоящими. Удовольствие от просмотра точно гарантировано.





"Рождество с тобой". Еще одна романтичная новогодняя история. Джессика – фанат творчества талантливой поп-звезды Анджелики. Ее главное желание – встретиться со своим кумиром на рождественские праздники – осуществляется. Певица знакомится с девочкой и ее отцом, который несколько лет назад потерял свою жену. Эта встреча вдохновляет Анджелику на новую песню, но будет ли продолжение у зародившихся нежных чувств. Ведь у поп-звезды и отца-одиночки совершенно разные жизненные пути.





"С Новым годом, мамы!" Праздничная лирическая история включает несколько отдельных рассказов, объединенных темой взаимоотношений детей и их матерей. Каждая из них по-своему уникальна, но пронизана чувством любви и уважения к самому дорогому во всем мире человеку – маме. Героям предстоит пережить разнообразные ситуации, которые происходят в канун Нового года. Комедия позволяет не только посмеяться, но и подумать.





"Скакун". Дочь обедневшего фермера находит в лесу раненого оленя. Она верит, что Санта-Клаус настоящий, поэтому считает, что требующее помощи животное – из волшебной упряжки. Восьмилетняя девочка отводит оленя к себе в амбар, чтобы полечить его ногу и дождаться прихода Санта-Клауса.





Мультфильмы на Рождество





Скажем честно, что эта подборка будет интересна не только родителям малышей. Рождество – отличное время и взрослым окунуться с мир детства, мультяшных героев и чудес.

Предлагаем топ-10 мультфильмов, которые будет интересно посмотреть на праздники:

"Клаус". Волшебная сказка-версия о том, как появился Санта-Клаус. Все начинается с того, что ленивый отпрыск богатого семейства, которое владеет почтовым бизнесом, в наказание отправляется в дальний небольшой городок. Его вернут домой, только когда он организует стабильный поток писем. Как ему в этом поможет отшельник-столяр Клаус и чем закончится история?

Волшебная сказка-версия о том, как появился Санта-Клаус. Все начинается с того, что ленивый отпрыск богатого семейства, которое владеет почтовым бизнесом, в наказание отправляется в дальний небольшой городок. Его вернут домой, только когда он организует стабильный поток писем. Как ему в этом поможет отшельник-столяр Клаус и чем закончится история? "Рождественская история". Немного мрачноватая и поучительная история по одноименной книге Чарльза Диккенса. Богатому, но одинокому Скруджу дается шанс переосмыслить свою жизнь, сменить приоритеты и исправиться. Но только может ли измениться человек, который больше всего ценит деньги?

Немного мрачноватая и поучительная история по одноименной книге Чарльза Диккенса. Богатому, но одинокому Скруджу дается шанс переосмыслить свою жизнь, сменить приоритеты и исправиться. Но только может ли измениться человек, который больше всего ценит деньги? "Полярный экспресс". Главный герой – мальчик-всезнайка – точно уверен, что Санта-Клауса нет и подарки приносят родители. Изменить это мнение помогает поездка на волшебном поезде. Он мчится через снега в резиденцию к эльфам и праздничному старику.

Главный герой – мальчик-всезнайка – точно уверен, что Санта-Клауса нет и подарки приносят родители. Изменить это мнение помогает поездка на волшебном поезде. Он мчится через снега в резиденцию к эльфам и праздничному старику. "Секретная служба Санта-Клауса". Добрая сказка для новогоднего настроения. Ее стоит посмотреть не только детям, но и взрослым. Ведь она пропитана верой в то, что любую ошибку можно исправить. Даже самый неудачливый и неуклюжий человек может сконцентрироваться и достичь поставленной цели;

Добрая сказка для новогоднего настроения. Ее стоит посмотреть не только детям, но и взрослым. Ведь она пропитана верой в то, что любую ошибку можно исправить. Даже самый неудачливый и неуклюжий человек может сконцентрироваться и достичь поставленной цели; "Рождественский Мадагаскар". Компания веселых друзей-животных уже полюбилась многим. Эта история рассказывает о новых их приключениях. Неугомонные друзья поставили под угрозу Рождество: сани сбиты, и Санта потерял память. Теперь животные должны доставить подарки по адресам.

Компания веселых друзей-животных уже полюбилась многим. Эта история рассказывает о новых их приключениях. Неугомонные друзья поставили под угрозу Рождество: сани сбиты, и Санта потерял память. Теперь животные должны доставить подарки по адресам. "Холодное сердце". Волшебная сказка о приключениях сестер-принцесс Эльзы и Анны. Рядом с ними всегда друзья: Кристофер и олененок Свен. Мультфильм состоит из нескольких историй, каждая из которых очень интересна. Она заставляет попереживать, но добро все же побеждает.

Волшебная сказка о приключениях сестер-принцесс Эльзы и Анны. Рядом с ними всегда друзья: Кристофер и олененок Свен. Мультфильм состоит из нескольких историй, каждая из которых очень интересна. Она заставляет попереживать, но добро все же побеждает. "Гринч". Зеленый человечек живет в отдалении от людей и ненавидит Рождество. Но именно в канун праздника ему приходится отправиться в город. Радость и веселье окружающих раздражают его, и он намерен испортить всем праздник. Действительно ли люди останутся без Рождества и какую роль с жизни Гринча сыграет девочка Синди Лу?

Зеленый человечек живет в отдалении от людей и ненавидит Рождество. Но именно в канун праздника ему приходится отправиться в город. Радость и веселье окружающих раздражают его, и он намерен испортить всем праздник. Действительно ли люди останутся без Рождества и какую роль с жизни Гринча сыграет девочка Синди Лу? "Хранители снов". Сказочные персонажи просто необходимы, чтобы творить для малышей магию. Злой дух Кромешник старается все разрушить. Хранители снов объединяются, чтобы помешать злодею. Их задача вернуть праздник детишкам. Ситуация все хуже, и только вера в лучшее заставляет идти к цели.

Сказочные персонажи просто необходимы, чтобы творить для малышей магию. Злой дух Кромешник старается все разрушить. Хранители снов объединяются, чтобы помешать злодею. Их задача вернуть праздник детишкам. Ситуация все хуже, и только вера в лучшее заставляет идти к цели. "Двенадцать месяцев". Старый мультфильм, который снят по известной книге. Девочке нужно в снежную новогоднюю ночь принести из леса корзину подснежников. Но разве они растут зимой? Ее мачеху это точно не волнует, ведь за весенние цветы обещана большая награда. Как в любой сказке, добро победит зло, но перед этим еще будет много интересных событий.

Старый мультфильм, который снят по известной книге. Девочке нужно в снежную новогоднюю ночь принести из леса корзину подснежников. Но разве они растут зимой? Ее мачеху это точно не волнует, ведь за весенние цветы обещана большая награда. Как в любой сказке, добро победит зло, но перед этим еще будет много интересных событий. "Анастасия". По воле судьбы маленькая дочь российского царя осталась жива. Но она потеряла память, живет практически на улице. Все меняется, когда незнакомец предлагает отправиться в Париж, чтобы сыграть потерявшуюся принцессу. Анастасию ждет множество испытаний. Чем же закончится ее нелегкий путь?

Если вы только размышляете, какие новогодние фильмы посмотреть, то присмотритесь к нашим предложениям. Они полны духа Рождества, юмора и надежды на исполнение самых важных желаний. Даже если представленные в топе картины для вас не в новинку, то пересмотрите их. Ведь вера в лучшее и волшебство не должна покидать нас в эти праздничные дни.