Тест: хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?
Фото: freepik
Чтобы ощутить праздничное настроение, можно устроить марафон новогодних фильмов. Среди них есть картины, которые актуальны по сей день. Некоторые из них мы даже пересматриваем ежегодно.
Zakon.kz предлагает окунуться в предпраздничную атмосферу, вспомнить самые популярные новогодние фильмы и их героев.
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