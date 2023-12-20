Тест: хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?

Фото: freepik

Чтобы ощутить праздничное настроение, можно устроить марафон новогодних фильмов. Среди них есть картины, которые актуальны по сей день. Некоторые из них мы даже пересматриваем ежегодно.

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