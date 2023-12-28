Секреты мастерства: как изготовить уникальные украшения своими руками

Создание украшений может стать увлекательным хобби и даже источником дополнительного дохода. Главное в этом деле – отточить мастерство и экспериментировать, используя разные материалы и техники. Zakon.kz предлагает пошаговую инструкцию, как сделать украшения своими руками.

Сначала остановимся на традиционных новогодних украшениях. Есть множество идей для новогоднего оформления. Вот несколько вариантов, как сделать новогодние украшения своими руками.

Снежинки и гирлянды из бумаги. Вырежьте снежинки или формы для гирлянд разных форм, для этого подойдет как обычная белая бумага А4, так и цветная.

Вырежьте снежинки или формы для гирлянд разных форм, для этого подойдет как обычная белая бумага А4, так и цветная. Новогодние свечи. Согрейте парафин и разлейте его по стаканам, предварительно поставьте специальную нить для свечи посередине, в завершение можно дополнительно украсить их блестками.

Согрейте парафин и разлейте его по стаканам, предварительно поставьте специальную нить для свечи посередине, в завершение можно дополнительно украсить их блестками. Еловый венок. Основу под венок можно сделать из металлического овального обруча или из проволоки. Добавьте ветки вокруг венка так, чтобы он смотрелся более естественно. Когда основа будет готова, украсьте ее лентами, шишками и искусственными ягодами. Венок можно повесить на входную дверь, стену или любое другое место для праздничного настроения.

В канун праздников, когда появится немного свободного времени, можно также сделать украшения на Новый год в качестве подарка для родных и близких.





Какие украшения можно сделать своими руками

Браслет из бисера. Есть множество способов создания браслетов, вот один из самых простых способов.





Для этого потребуется:

Бисер на выбор различных размеров и цветов.

Основа, нить для бисера или узелковая нить.

Застежка для браслета.

Инструкция. Намотайте нить на запястье и отрежьте примерно 15 см, чтобы было удобно нанизывать. Сделайте узел в конце нити, чтобы бисер не скатывался. Начните нанизывать бисер в соответствии с выбранным дизайном и техникой.





Сережки из бусинок. Если вы захотите сделать сережки своими руками, рекомендуем выбирать более мелкие или средние бусинки. Так вы сможете носить их каждый день и пойти на праздничное мероприятие, плюс, они не буду сильно растягивать мочку.





Чтобы сделать сережки своими руками, вам потребуются следующие материалы:

Бусинки и бисер различной формы, можно даже приобрести жемчуг.

Проволока средней толщины.

Петелька для сережек.

Инструкция. Разрежьте проволоку на два равных отрезка, загните ее концы на 1-2 сантиметра. Нанизывайте бусинки по вашему вкусу и композиции. Оригинально будет, если вы создадите две разные сережки в едином стиле. Затем закрепите петельки для сережек и разгладьте углы.





Брошки на канве. Это интересное рукоделие, оно погрузит вас в творческий процесс. Брошку можно носить самой или подарить кому-то особенному. Нелишним будет сделать персонализированную брошь. К примеру, если ваш близкий человек занимается рисованием, то сделать ее в форме акварели, а врачу – в форме стетоскопа или сердца.





Для вышивки потребуется:

Канва.

Игла для вышивания.

Нитки разных цветов, которые вам будут нужны.

Заколка для броши или булавка.

Кусочек фетра или кожзама.

Клей для ткани.

Бисер или бусинки для украшения.

Инструкция. Нарисуйте на канве контур будущей брошки или перенесите готовый рисунок с помощью карбона. Затем вырежьте форму и начните вышивать согласно вашему дизайну. Когда закончите, вырежьте фетр или кожзам по форме и приклейте на него готовый эскиз, как все засохнет, прикрепите заколку для броши.