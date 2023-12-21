Новогодние украшения своими руками

Новый год – любимый семейный праздник. Его ждут и к нему готовятся. Отличным решением станет создание эффектного декора своими руками. Особенно весело будет проходить процесс, если приобщить к нему детей.

Разнообразные поделки можно создавать из бумаги, дерева и других природных материалов. Предлагаем несколько интересных идей, чем украсить дом на Новый год 2024 своими руками.

Почему популярны самодельные украшения

Несмотря на широкий ассортимент новогодних аксессуаров на полках магазинов, сделанные собственными руками украшения пользуются большим спросом. Объясняется такая популярность несколькими моментами:

оригинальностью и уникальностью. Каждый мастер вкладывает в свою работу частичку души. Такие изделия индивидуальны, их мотивы и декор, как правило, не повторяются. Даже сделанные по единому шаблону украшения имеют свои отличительные черты;

возможностью прибавить в интерьер ощущения семейного уюта и тепла. Самодельная игрушка обладает своей положительной энергетикой. Подобный декор помогает зарядиться позитивом. А сколько гордости будут испытывать родители, если украшения сделаны маленькими ручками их детей;

возможностью развиваться. Это касается как взрослых, так и детей. Для ребенка изготовление новогодних аксессуаров станет отличной тренировкой мелкой моторики, творческих наклонностей. Любому взрослому приятно осваивать новые навыки и умения;

снятие стресса. Многие психологи считают, что занятие любимым делом позволяет снять эмоциональное и психическое напряжение, избавиться от негатива, депрессии.

Простые варианты для работы с детьми

Даже самые простые поделки выглядят мило и симпатично, особенно если в их изготовлении принимали участие малыши. Причем такой декор вполне можно использовать для праздничного преображения дома, квартиры или класса. Предлагаем несколько простых вариантов, как сделать новогодние украшения с детьми.

Бумажные домики

Развертку подобной поделки легко найти на просторах интернета или сделать самому. Ее можно нанести на плотную цветную бумагу или картон. Далее останется аккуратно вырезать детали и склеить в единую конструкцию. Это вполне по силам ребенку. Также ему можно доверить раскрашивание игрушки. Маленькие домики можно расставить на полках книжных шкафов, подоконниках или повесить на елку. Если ввести внутрь лампочки гирлянды, то в домиках по вечерам будет загораться свет.

Шарик из пряжи

Их можно делать разных размеров. Для этого потребуется мебельный клей ПВА, вязальная пряжа и надувные шарики. Чтобы последние можно было использовать повторно, дополнительно нужна будет пищевая пленка. Изготовить такие новогодние украшения своими руками достаточно просто:

шарик надуть до нужного размера, аккуратно завязать, чтобы потом легко развязать, и обернуть пищевой пленкой;

нитки окунуть в емкость с клеем. Далее в хаотичном порядке обернуть ими шарик;

дать поделке высохнуть;

аккуратно развязать кончик шара и выпустить воздух. Удалить его из нитяной конструкции вместе с пленкой. Готовыми поделками можно украшать комнату.

Звездочки и снежинки

Их можно изготовить из бумаги, салфеток для украшения окон, древесины, гипса. Сложность и специфика изготовления поделок своими руками зависит от возраста и навыков маленьких помощников. Самый простой вариант – сделать снежинки, сложив бумагу и вырезав из нее заготовку. Разные схемы широко представлены на просторах интернета. В специализированных магазинах могут предлагаться деревянные или полимерные новогодние заготовки. Маленькому творцу можно предложить раскрасить ее или украсить по своему вкусу. Например, стразами, клеем с блеском и т. д. Такими игрушками можно украсить елку или развесить по комнате, на карнизы для штор.

Более сложные поделки

Среди разнообразия идей можно подобрать оптимальные по сложности реализации варианты. При этом стоит оценить свои силы и возможность найти необходимые материалы. Если рядом лес или парк, то смело можно отправляться за натуральными компонентами. В противном случае стоит отправиться за всем необходимым в магазин.

Новогодний венок

Такие объемные новогодние украшения, сделанные своими руками, принято крепить на входную дверь или окно. Также поделка может стать эффектной основой сервировки праздничного стола. Существуют разные техники изготовления новогоднего венка. Предлагаем реализовать один из простых и быстрых способов:

из пенопласта или нескольких слоев толстого картона сделать основу-кольцо;

намотать достаточно плотно (чтобы не было видно основу) пушистую мишуру (можно использовать "дождик" одного или разных цветов). Отдельные витки закрепить скотчем или английскими булавками;

готовый пушистый круг украсить маленькими елочными игрушками, бантами, бусами. Также можно сделать аппликации Деда Мороза и др. Главное – не перестараться.

Дракончик

Это символ наступающего 2024 года. Его наличие на елке или в декоре комнаты обязательно для тех, кто прислушивается к советам астрологов и изучает гороскопы. В интернете есть много идей, как изготовить символ года из разных подручных материалов. В зависимости от собственных умений дракончика можно сделать:

из ткани. Для создания мягких игрушек подходят самые разные материалы. Плюшевая модель порадует многих детей и даже некоторых взрослых. Фетр и фоамиран хорошо подходят для создания небольших плоских аппликаций или объемных поделок. Они могут занять достойное место на елке;

бумаги. Поделки можно выполнить в технике аппликации или оригами. Дополнительно можно использовать яркие перья, мишуру. Оригинально смотрятся изделия из бумажных цилиндров или элементов яичных лотков;

бисера. Он может быть плоским или объемным, трехмерным. Конечно, такая работа требует усидчивости и времени, но результат точно стоит того.

Сделанные своими руками новогодние украшения обладают особой позитивной энергетикой. Они выглядят нетривиально и мило, дарят атмосферу добра и семейного уюта. Поделки разной сложности просто сделать самому или вместе с ребенком. Представьте, как весело можно провести время всей семьей. Воспользуйтесь нашими идеями и дополните их своими. Веселых вам праздников!